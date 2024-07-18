Денисенко відповіла на звинувачення у плагіаті: "Заздрощі або злість"

Що відповіла актриса

За словами Денисенко, вона взагалі не розуміє, чому має виправдовуватися. Актриса запевняє, що нічого не крала.

"Моя совість чиста, тому що я можу з впевненістю сказати, що мій курс є унікальним. Це мої знання, це мій досвід, я нічого не крала і я не маю виправдовуватися тут. Тому що це наклеп", - заявила Денисенко.

Актриса Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ба більше, зірка навіть хотіла притягти акторку Єлизавету Майську (саме вона звинувачувала Денисенко у плагіаті). Але потім Наталка зрозуміла, що це не про неї.

"Я навіть думала подати якийсь позов за наклеп. Але знаєте, це не в моєму трошки стилі. Я так низько не можу опуститися", - визнала акторка.

На думку Денисенко, спроби "очорнити" її ім'я могли стати проявом заздрощів. При цьому актриса розкрила нові подробиці скандалу. Як виявилося, вона спілкувалася з тієї, хто звинувачував її у крадіжці ідеї

"Якісь заздрощі або злість. Спочатку "полетів" наш сайт з моїм навчанням. Потім ми дізналися що за місяць до цього ця дівчина купила навчання моє. А потім вже вона мені подзвонила і сказала, що я вкрала не її курс, а лендінг, типу в мене в описі є словосполучення, що мій курс відкриває силу голосу. А "Сила голосу" - це типу її якась назва", - пояснила Денисенко.

Майська та Денисенко (колаж: РБК-Україна)

Скандал з плагіатом - деталі

Нещодавно актриса Майська публічно заявила, що Денисенко нібито вкрала ідею її курсу. Обидві артистки запустили освітні проекти, в яких вчать людей розкривати "силу голосу".

"Це справа честі та гідності. Я не можу мовчати, коли в мене публічно крадуть все, над чим я працювала ночами упродовж місяців. Курс про голос я готувала ще з грудня 2021 року і на початку березня був запланований запуск, але війна внесла свої корективи. І масштабний запуск відбувся через два роки", - писала Майська.

Допис Майської (скріншот)