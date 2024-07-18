Денисенко ответила на обвинения в плагиате: "Зависть или злость"

Что ответила актриса

По словам Денисенко, она вообще не понимает, почему она должна оправдываться. Актриса уверяет, что ничего не крала.

"Моя совесть чиста, потому что я могу с уверенностью сказать, что мой курс уникален. Это мои знания, это мой опыт, я ничего не воровала и я не должна оправдываться здесь. Потому что это клевета", - заявила Денисенко.

Актриса Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Более того, звезда даже хотела привлечь актрису Елизавету Майскую (именно она обвиняла Денисенко в плагиате). Но потом Наталка поняла, что это не о ней.

"Я даже думала подать какой-то иск за клевету. Но знаете, это не в моем немного стиле. Я так низко не могу опуститься", - признала актриса.

По мнению Денисенко, попытки "очернить" ее имя могли стать проявлением зависти. При этом актриса раскрыла новые подробности скандала. Как оказалось, она общалась с той, кто обвинял ее в воровстве идеи

"Какая-то зависть или злость. Сначала "полетел" наш сайт с моим обучением. Потом мы узнали что за месяц до этого эта девушка купила обучение мое. А потом уже она мне позвонила и сказала, что я украла не ее курс, а лендинг, типа у меня в описании есть словосочетание, что мой курс открывает силу голоса. А "Сила голоса" - будто ее какое-то название", - объяснила Денисенко.

Майская и Денисенко (коллаж: РБК-Украина)

Скандал с плагиатом.

Недавно актриса Майская публично заявила, что Денисенко украла идею ее курса. Обе артистки запустили образовательные проекты, в которых учат людей раскрывать "силу голоса".

"Это дело чести и достоинства. Я не могу молчать, когда у меня публично воруют все, над чем я работала по ночам в течение месяцев. Курс о голосе я готовила еще с декабря 2021 года и в начале марта был запланирован запуск, но война внесла свои коррективы .И масштабный запуск состоялся через два года", - писала Майская.

Пост Майской (скриншот)