Face заступился за сына Порошенко и высказался про украинцев (видео)

Рэпер Face заступился за сына Порошенко (коллаж: РБК-Украина)

Рэпер Face рассказал о появлении сына Петра Порошенко Михаила на его выступлении в Лондоне

Рэпер Face прокомментировал появление сына Петра Порошенко Михаила на сцене своего концерта в Лондоне, вызвавшее общественный резонанс. Музыкант записал видеообращение, в котором признался в любви к украинцам.

Напомним, что скандал разгорелся не столько из-за факта появления Михаила Порошенко на концерте Face, а из-за фразы "русские в Лондоне", с которой музыкант вытянул парня на сцену.

По словам Ивана Дремина (настоящее имя рэпера), ему абсолютно все равно, "кото чей сын, и кто чья дочь".

Face говорит, что к нему в гримерке подошли организаторы, рассказав, что "здесь сын Порошенко". Музыкант решил, что отнесется к нему, как к обычному человеку. Когда вышел на сцену, увидел в первом ряду "чувака, который жестко месится", решил вытянуть его на сцену (музыкант делает такое часто на выступлениях).

Во фразе "русские на сцене" рэпер ничего зазорного не видит, и относит ее только к себе, никаких взглядов по отношению к власти он не имеет, а нацию свою любит. Украину музыкант тоже любит.

Face также рассказал, что Михаил Порошенко хотел с ним пообщаться после концерта, но с этим не сложилось.

"СМИ перестаньте травить пацана, пацан красавчик, потому что слушает Face", - заключил рэпер.

Face на видео заступился за сына Порошенко (видео: YouTube/FACE FAMILY)

Ниже видео из-за которого собственно и разгорелся скандал.

Сын Порошенко появился на концерте Face в Лондоне (видео: YouTube/Review News)

Петр Порошенко также прокомментировал появление своего сына на концерте рэпера в Лондоне. По словам экс-президента, его сын взрослый человек, и не должен спрашивать разрешение на посещение концертов. При этом Порошенко акцентировал, что рэпер не поддерживает аннексию Крыма, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию.

«Ви вважаєте, що він маленький хлопчик, щоб в мене дозволу питав?»



Петро Порошенко про сина і концерт репера Face в Лондоні pic.twitter.com/fUZcj26oSG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 3, 2020

Порошенко прокомментировал появление сына на концерте Face в Лондоне (видео: twitter.com)

Напомним, что дети Петра Порошенко учатся в Великобритании. Всего у экс-президента и его жены четверо детей - два сына и две дочери.