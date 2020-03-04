Гончарук йде: що відомо про його ймовірного наступника

Денис Шмигаль і Олексій Гончарук (колаж: РБК-Україна)

Денис Шмигаль названий головним кандидатом на пост прем'єр-міністра міністра. Що відомо про наступника Гончарука - в матеріалі Styler

Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Його наступником ймовірно стане Денис Шмигаль, який зараз займає посаду віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій. Що відомо про чиновника, який може очолити Кабінет міністрів, хто може увійти до складу нового уряду - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що відставка прем'єр-міністра розглядається на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня. Фракція "Слуга народу" готова підтримати звільнення Олексія Гончарука.

Що відомо про Дениса Шмигаля

Денису Шмигалю 44 роки, він корінний львів'янин. Закінчив Львівську політехніку за спеціальністю менеджмент машинобудування, інженер-економіст, кандидат економічних наук. Крім того він отримав додаткову освіту в Бельгії, Канаді, Грузії, Фінляндії, Німеччині.

З початку 2000-х по 2009 рік працював на керівних посадах на підприємствах Львова. Після чого перейшов на державну службу Львівської обласної державної адміністрації.

Був помічником голови ОДА Миколи Кмітя. Після чого став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості і торгівлі Львівської обласної державної адміністрації.

На виборах у Раду в 2014 році балотувався до Верховної Ради на дострокових виборах як самовисуванець, але набрав всього 188 голосів. У цьому ж році став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

З 2015 по 2017 обіймав посаду генерального директора та був членом Наглядової ради найбільшого продовольчого рітейлера Львівщини - "Львівхолод".

Після чого протягом двох років працював на керівних посадах в ДТЕК Західенерго, був директором Бурштинської ТЕС. У зв'язку з цим Шмигаля називали "людиною Ахметова", оскільки підприємство входить до холдингу олігарха. Тим не менш, Шмигаль каже, що посаду отримав через відкритий конкурс, а Ахметова бачив лише по телевізору.

Працюючи в ДТЕК, в 2018-му Денис Шмигаль заробив близько 3,5 мільйона гривень.

Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського Шмигаль став одним з претендентів на посаду голови Львівської ОДА. Але замість цього очолив Івано-Франківську.

4 лютого 2020 року Дениса Шмигаля призначили віце-прем'єром і міністром розвитку громад і територій (замість Олени Бабак). Іронія долі полягає в тому, що саме Гончарук проводив співбесіду зі своїм ймовірним наступником ще на початку 2020 року. Правда, розмовляв з претендентом Гончарук разом з президентом Володимиром Зеленським.

"Він чудово розуміє регіон, є відмінним менеджером. Переконаний, він серйозно посилить нашу команду", - сказав тоді Олексій Гончарук.

Хто може увійти до складу оновленого Кабінету Міністрів

Під час засідання фракції "Слуга народу" попередньо обговорювався склад нового уряду, в Кабмін можуть увійти:

Міністерство розвитку громад і територій очолять Олексій Чернишов або Бугай Людмила

Міністерство економіки - Роман Жуковський

Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов

Міністерство фінансів Ігор Уманський

Віце-прем'єр з оборонної промисловості - Олег Коростельов

Міністерство охорони здоров'я Ілля Ємець

Міністерство соціальної політики - Марина Лазебна

Міністерство спорту - Вадим Гутцайт

Міністерство оборони - Андрій Таран

Міністерство закордонних справ - Дмитро Кулеба

Міністерство внутрішніх справ - Арсен Аваков

Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій

Міністерство культури - Володимир Бородянський

Мінагрополітики - Тимофій Милованов

Мінінтеграції - Олексій Резніков

Мінветеранів - Сергій Бессараб

Раніше ми писали, що з'явилися нові дані про відставку Олексія Гончарука.