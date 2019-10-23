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Гроші зваляться з неба: астролог назвав головних везунчиків листопада

STYLERЖиття    23.10.2019 - 06:30
Гроші зваляться з неба: астролог назвав головних везунчиків листопада
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку чекає феєричний успіх у фінансовій сфері в останній місяць осені - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 розкаже, кому з представників зодіакальних сузір'їв усміхнеться грошова удача вже зовсім скоро. Відомий астролог Павло Глоба склав фінансовий прогноз на листопад 2019, в якому назвав два знака Зодіаку, які зможуть солідно поповнити банківський рахунок вже до кінця осені.

Овни

У Овнів в останній місяць листопада закінчиться чорна смуга кінця жовтня і розпочнеться сприятливий період. Всі ваші зусилля у самовдосконаленні нарешті почнуть давати фінансові плоди. А прихильність начальства допоможе злетіти на посаді з солідною надбавкою до заробітної плати.

Гроші зваляться з неба: астролог назвав головних везунчиків листопада

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Водолії

Водолії стануть справжніми щасливчиками листопада 2019. Павло Глоба пророкує їм небувале зростання доходів, причому в цій ситуації свою роль відіграє випадок. Гроші буквально зваляться з неба. Астролог рекомендує Водоліям бути уважнішими до дрібниць, не сваритися з оточуючими, бути ввічливими і доброзичливими, і тоді Ви відчуєте на собі всі гармонійні впливи наступаючого періоду.

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