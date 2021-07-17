Гроші пропали вночі: українців попередили про нове шахрайство
У Києві в транспорті у місцевої жительки тричі зняло гроші за проїзд. Жінка скаржиться, що подавала скаргу у компанію на повернення коштів, але відповіді так і не отримала.
Про це Марина Слинько написала на своїй сторінці у Facebook.
Так, неприємна ситуація сталася в маршрутці №250.
За її словами, після того, як була здійснена актуальна оплата за проїзд у електронному терміналі маршрутки, вночі вона отримала ще два списання грошей.
Також вона зазначає, що така ситуація стається не вперше. Вона каже, що у червні у неї трапилася схожа ситуація, але вона це проігнорувала.
Марина застерігає, аби інші жителі не потрапили на гачок до шахраїв. Окрім того, вона додає, що компанія, куди жінка подавала скарги, ніяк не реагує на її повідомлення.
"А скількох людей ви вже обікрали і коли повернете мої гроші? Якщо питання не вирішиться миром, доведеться йти далі. Тож, друзі, бережіть себе і свої гаманці!", - звернулася Марина.
Фото: українців попередили про шахрайство (facebook.com/Марина Слинько)
Жінка звернулася в контактний центр Києва та зробила заяву.
"Подивимося, що з цього вийде. Тут навіть не питання повернення, сума не критична, а ось те, що знайшли спосіб красти типу непомітно, це неприємно і віру в сучасні тенденції до цифровізації зовсім не втілює", - додала вона.
У коментарях користувачі підтримують жінку та пишуть, що у цій ситуації необхідно розібратися.
- Головне, що при великій кількості транзакцій за день людина дійсно може навіть не помітити, що гроші йдуть;
- Якщо не пройшло три дні після закінчення даного інциденту і оплата проведена була банківською картою, то звернися до найближчого відділення банку, і напиши заяву на скасування транзакції;
- Абсолютно солідарна в цьому. І що саме невтішне, так це те, що таких "шарашкіних" контор вагон і маленький візок!.
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