Деньги польются рекой, но есть нюанс: астролог дал прогноз до конца 2019 года

Гороскоп 2019 не для всех знаков Зодиака предвещает успешное финансовое будущее. Знаменитый астролог Павел Глоба, предсказания которого очень часто сбываются, в своем прогнозе для всех знаков выделил только несколько из них, кому повезет в финансовой сфере.

Лев. Львы обычно весьма устойчивы и обладают хорошей сопротивляемостью. Они способны выдержать многое, поэтому неудивительно, что им приходится сталкиваться в жизни с трудными ситуациями. Чтобы добиться хотя бы незначительного успеха, им приходится долго и усердно работать, и многие из них страдают по этой причине. Даже простые радости жизни для Львов всегда осложняются теми или иными проблемами, поэтому их жизненный опыт можно назвать более горьким, чем у других знаков Зодиака. Но в этот период все изменится: финансовые дела пойдут в гору, а также предусматривается карьерный рост или прибавка к зарплате. Не бойтесь брать ответственность и новые проекты, потому что они с 90% вероятностью будут иметь позитивные последствия, даже если сначала все будет идти не лучшим образом.

Стрелец. Стрельцам до конца года повезет получить большую материальную выгоду, но только при условии прикладывания усилий к своему делу. Только полюбив свой проект, по-настоящему погрузившись в работу, они достигнут успеха. Такие люди должны решать любые задачи терпеливо, вкладывая в них душу и прислушиваясь к советам со стороны и к собственной интуиции. А еще с большой долей вероятности удастся оказаться в нужном месте в подходящий момент. Чтобы прилив финансов произошел по удачному стечению обстоятельств, без больших трудозатрат, нужно действовать интуитивно и прислушиваться к внутреннему голосу.

Финансовый гороскоп 2019 (коллаж РБК-Украина)

Скорпион. В конце 2019 года Скорпионам предстоит объединить усилия, возможно пойдет речь о слиянии компаний, стабильной динамике, что приведет к большим финансовым успехам в будущем. В этот период Скорпионов ожидает быстрый, едва ли не мгновенный результат. Возможно также получение новой, более престижной должности. Если поступят предложения о новой работе или проектах, согласие в таких ситуациях приведет к большим и стабильным доходам.

Дева. У вас возникнет ситуация выбора. Придет пора проанализировать все обстоятельства, чтобы решиться, наконец, на что-то определенное, так как от этого зависят дальнейшие шаги и вся линия поведения Дев. Это может быть выбор нового направления в работе, смена ее места или переход к новому кругу задач, к какому-то новому проекту и так далее. Девам следует избавиться от иллюзий и предрассудков и научиться относиться по-новому к теперешней работе. Это приведет к большим финансовым успехам, чем бы вы ни занимались.