Гроші поллються рікою, але є нюанс: астролог дав прогноз до кінця 2019 року

Гороскоп 2019 не для всіх знаків Зодіаку віщує успішне фінансове майбутнє. Знаменитий астролог Павло Глоба, передбачення якого дуже часто збуваються, у своєму прогнозі для всіх знаків виділив тільки кілька з них, кому пощастить у фінансовій сфері.

Лев. Леви зазвичай досить стійкі і володіють хорошою опірністю. Вони здатні витримати багато, тому не дивно, що їм доводиться стикатися в житті з важкими ситуаціями. Щоб домогтися хоча б незначного успіху, їм доводиться довго і наполегливо працювати, і багато з них страждають з цієї причини. Навіть прості радощі життя для Львів завжди ускладнюються тими чи іншими проблемами, тому їх життєвий досвід можна назвати більш гірким, ніж у інших знаків Зодіаку. Але в цей період все зміниться: фінансові справи підуть в гору, а також передбачається кар'єрний ріст або надбавка до зарплати. Не бійтеся брати відповідальність і нові проекти, тому що вони з 90% ймовірністю будуть мати позитивні наслідки, навіть якщо спочатку все буде йти не кращим чином.

Стрілець. Стрільцям до кінця року пощастить отримати велику матеріальну вигоду, але тільки за умови прикладання зусиль до своєї справи. Тільки полюбивши свій проект, по-справжньому поринувши в роботу, вони досягнуть успіху. Такі люди повинні вирішувати будь-які завдання терпляче, вкладаючи в них душу і прислухаючись до порад з боку і до власної інтуїції. А ще з великою часткою ймовірності вдасться опинитися в потрібному місці в потрібний момент. Щоб приплив фінансів стався за вдалим збігом обставин, без великих трудовитрат, потрібно діяти інтуїтивно і прислухатися до внутрішнього голосу.

Фінансовий гороскоп 2019 (колаж РБК-Україна)

Скорпіон. В кінці 2019 року Скорпіонам доведеться об'єднати зусилля, можливо піде мова про злиття компаній, стабільну динаміку, що призведе до великих фінансових успіхів у майбутньому. У цей період Скорпіонів чекає швидкий, ледь не миттєвий результат. Можливо також отримання нової, більш престижної посади. Якщо надійдуть пропозиції щодо нової роботи або проекти, згода в таких ситуаціях призведе до великих і стабільних доходів.

Діва. У вас виникне ситуація вибору. Прийде пора проаналізувати всі обставини, щоб зважитися, нарешті, на щось певне, так як від цього залежать подальші кроки і вся лінія поведінки Дів. Це може бути вибір нового напрямку в роботі, зміна її місця або перехід до нового кола завдань, до якогось нового проекту і так далі. Дівам слід позбутися ілюзій і забобонів і навчитися ставитися по-новому до теперішньої роботи. Це призведе до великих фінансових успіхів, чим би ви не займалися.