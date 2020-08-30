Деньги из фонда COVID-19 пошли на дороги: в Раде удивили объяснением

В Раде объяснили почему деньги из фонда COVID-19 потратили на дороги. Как комментирует глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, такие затраты – это "инвестиция в самих себя".

По мнению главы партии, если бы деньги не были взяты из фонда, их бы пришлось одалживать. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Если бы мы их не потратили (деньги из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог – Ред.), то тогда бы не делали дороги и потом одалживали на дороги. То есть эти деньги мы бы все равно одалживали, только пустили бы не на коронавирус, а на дороги", - сказал нардеп.

Политик также поделился планами по реализации выделенных средств.

"Деньги должны работать. Каждая гривна, которая вложена в дороги, шесть гривен приносит в течение четырех лет в бюджет. Это инвестиция в самих себя. Мы приближаемся к тому, чтобы в этом году сделать 4 200 км, это исторический рекорд, а программа - за пять лет сделать 20 тыс. км", - рассказывает Арахамия.

Стоит отметить, что в Днепропетровской области начался ремонт трассы национального значения.

Ранее мы также писали, что в Черкасской области жители села сами ремонтируют дорогу.