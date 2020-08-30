Гроші з фонду COVID-19 пішли на дороги: в Раді здивували поясненням

У Раді пояснили чому гроші з фонду COVID-19 витратили на дороги. Як коментує голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, такі витрати – це "інвестиція у самого себе".

На думку голови партії, якби гроші не були взяті з фонду, їх би довелося позичати. Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Якби ми їх не витратили (гроші з фонду боротьби з коронавірусом на будівництво доріг – ред.), то тоді б не робили дороги й потім позичали на дороги. Тобто ці гроші ми б все одно позичали, тільки пустили б не на коронавірус, а на дороги", - сказав нардеп.

Політик також поділився планами щодо реалізації виділених коштів.

"Гроші повинні працювати. Кожна гривня, яка вкладена в дороги, шість гривень приносить протягом чотирьох років в бюджет. Це інвестиція в самих себе. Ми наближаємося до того, щоб зробити в цьому році 4 200 км, це історичний рекорд, а програма - за п'ять років зробити 20 тис. км", - розповідає Арахамія.

Варто відзначити, що у Дніпропетровській області розпочався ремонт траси національного значення.

Раніше ми також писали, що в Черкаській області жителі села самі ремонтують дорогу.