Деньгами распоряжаться не умеют: знаки Зодиака, которым не везет с финансами

Финансами распоряжаться умеют далеко не все и даже если доходы идут постоянно, существуют люди, которые просто не могут сберечь заработанное и из-за этого в их жизни постоянно возникают проблемы. Астрологи выделили пять знаков Зодиака, у которых деньги практически вытекают сквозь пальцы.

Водолеи очень творческие натуры и поэтому финансовая сфера не представляет для них особого интереса. Они не контролируют свои счета и почти равнодушно относятся к материальным благам. Они могут за один раз потратить всю зарплату, философски рассуждая, что завтра заработают еще. Однако в плане зарабатывания денег они сильно зависят от настроения и поэтому доходы у них часто бывают нестабильными. Астрологи рекомендуют Водолеям попросить о помощи в этой сфере близких друзей и назначить финансового директора.

Стрельцы очень беспечны и поэтому финансовое положение последнее, что их заботит в этой жизни. Однако они любят пошиковать и сорить деньгами, что часто приводит к печальным последствиям. Они могут дать в долг и тут же об этом забыть, а экономия и планирование – для них пустой звук. Также они очень азартны и могут быстро расстаться с большой суммой из-за того, что чем-то вдруг увлеклись. Представителям этого знака также нужны финансовые помощники.

Знаки Зодиака, которые транжирят деньги (Коллаж РБК-Украина)

Близнецы умеют хорошо зарабатывать деньги, но совершенно не умеют ими распоряжаться. Они совершают бесполезные покупки, бессмысленно транжирят кровно заработанные и влезают в убыточные авантюры. Благодаря своему дару находить интересные способы заработка Близнецы не страдают от своего транжирства и совершенно не хотят учиться экономить.

Весы стараются найти легкие способы заработка и при этом им не всегда везет. Они тратят быстрее, чем зарабатывают и больше, чем у них есть в кармане. Они редко откладывают деньги на черный день и не заводят счета в банке. Иногда они пытаются упорядочить свои расходы, но очередной удачный проект их снова погружает в пучину трат. Представители этого знака часто берут в долг и влезают в кредиты, что приводит к печальным последствиям.

Девы очень практичны, но к финансовой сфере это не относится. Они могут взять под контроль свои доходы и расходы, но для них этот труд становится тяжелой ношей. Им постоянно приходится себя контролировать и во всем себе отказывать, чтобы скопить хоть какую-нибудь сумму. Представители этого знака склонны к спонтанным покупкам и для того, чтобы чувствовать себя уверенно в финансовых вопросах, им нужно устроиться на работу, которая будет приносить не только регулярный доход, но и моральное удовлетворение.

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