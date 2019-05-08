Грошима розпоряджатися не вміють: знаки Зодіаку, яким не щастить з фінансами

Фінансами розпоряджатися вміють далеко не всі і навіть якщо доходи йдуть постійно, існують люди, які просто не можуть зберегти зароблене і через це в їхньому житті постійно виникають проблеми. Астрологи виділили п'ять знаків Зодіаку, у яких гроші практично витікають крізь пальці.

Водолії дуже творчі натури і тому фінансова сфера не представляє для них особливого інтересу. Вони не контролюють свої рахунки і майже байдуже ставляться до матеріальних благ. Вони можуть за один раз витратити всю зарплату, філософськи міркуючи, що завтра зароблять ще. Проте в плані заробляння грошей вони сильно залежать від настрою і тому доходи у них часто бувають нестабільними. Астрологи рекомендують Водоліям попросити про допомогу в цій сфері близьких друзів і призначити фінансового директора.

Стрільці дуже безтурботні і тому фінансове становище останнє, що їх турбує в цьому житті. Однак вони люблять пошикувати і смітити грошима, що часто призводить до сумних наслідків. Вони можуть дати в борг і одразу ж про це забути, а економія і планування – для них порожній звук. Також вони дуже азартні і можуть швидко розлучитися з великою сумою через те, що чимось раптом захопилися. Представникам цього знаку також потрібні фінансові помічники.

Знаки Зодіаку, які тринькають гроші (Колаж РБК-Україна)

Близнюки вміють добре заробляти гроші, але зовсім не вміють ними розпоряджатися. Вони роблять непотрібні покупки, безглуздо тринькають кровно зароблені і влазять у збиткові авантюри. Завдяки своєму дару знаходити цікаві способи заробітку Близнюки не страждають від свого марнотратства і зовсім не хочуть вчитися економити.

Терези намагаються знайти легкі способи заробітку і при цьому їм не завжди щастить. Вони витрачають швидше, ніж заробляють, і більше, ніж у них є в кишені. Вони рідко відкладають гроші на чорний день і не заводять рахунки в банку. Іноді вони намагаються впорядкувати свої витрати, але черговий вдалий проект їх знову порине у вир витрат. Представники цього знаку часто беруть у борг і залазять у кредити, що призводить до сумних наслідків.

Діви дуже практичні, але до фінансової сфери це не відноситься. Вони можуть взяти під контроль свої доходи і витрати, але для них ця праця стає важкою ношею. Їм постійно доводиться себе контролювати і у всьому собі відмовляти, щоб зібрати хоч якусь суму. Представники цього знака схильні до спонтанних покупок і для того, щоб почувати себе впевнено у фінансових питаннях, їм треба влаштуватися на роботу, яка буде приносити не тільки регулярний дохід, але і моральне задоволення.

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