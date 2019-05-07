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Гороскоп надежных: каким знакам Зодиака можно доверить любую тайну

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 07:07
Гороскоп надежных: каким знакам Зодиака можно доверить любую тайну
Коллаж РБК-Украина

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака всегда сдержат слово и не подведут

Если вам хочется с кем-то поделиться своей тайной - будьте осторожны, ведь не каждому стоит доверять секреты. Астрологи рассказали, на кого из представителей зодиакального круга можно положиться. 

Козероги очень ценят дружбу и близкие отношения. К тому же данный Зодиак немногословен и рассудителен, а его самоконтролю можно позавидовать. Более того, ему чуждо осуждать человека, даже если тайна будет сомнительной с точки зрения его моральных принципов.

Раки умеют держать язык за зубами и придерживаются данного принципа довольно часто. У данного Зодиака своих проблем хватает, а потому нет времени обсуждать чужие. Кроме того, они прекрасно знают, что можно рассказывать, а что - нет. И чужие тайны хранят так же хорошо, как и свои.

Гороскоп надежных: каким знакам Зодиака можно доверить любую тайнуИллюстративное фото: (pixabay.com)

Весы считаются идеальными переговорщиками, поскольку всегда стараются учитывать интересы всех своих знакомых и окружающих. Тайны они выдавать никому не будут, однако могут выстраивать своё поведение, исходя из них. При этом своих тайн у Весов практически никогда нет, что не мешает им понимать важность и ценность чужих.

Девы всегда готовы высказать всё что они думают человеку, который их в свою тайну посветил, но не способны выдать кому-то информацию, которую им знать изначально не положено. Способность хранить чужие тайны - один из пунктов "идеальности", к которой Девы стремятся всю свою жизнь.

Тельцы скрытны, а потому понимают желание других сохранить что-то в тайне. Этот знак Зодиака не просто так славится своей надёжностью и основательностью. К выбору друзей и окружения они подходят весьма предусмотрительно. К тому же, представители данного знака не славятся многословностью. 

Ранее мы писали гороскоп самых жадных знаков Зодиака, который подскажет, кто из представителей зодиакального круга более всего склонен экономить не только на своей второй половинке, но, в первую очередь, на себе.

А также сообщали, кому посчастливится разбогатеть в мае. Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака более всего повезет с финансами, а также, кому удастся приблизиться к успеху еще ближе.

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