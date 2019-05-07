Опасны и непредсказуемы: названы самые неприступные мужчины по знаку Зодиака

Самые неприступные мужские знаки Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Этих мужчин завоевать очень сложно, но они того стоят

Женщины уверены, что не существует таких мужчин, которых невозможно было бы соблазнить. Для этого нужно просто найти правильный подход. Однако астрологи назвали знаки Зодиака у мужчин, которые отличаются особенной неприступностью.

Раки становятся неприступными после того, как встретят свою половинку, так как от природы они железобетонные семьянины. Отношения с избранницей для них выше любых мимолетных увлечений и интрижек. Завоевать Рака непросто, но комплименты и нежность их делает мягкими и уступчивыми.

Скорпионы натуры сомневающиеся, поэтому за неприступностью почти всегда скрывается неуверенность в том, что они выбрали правильную женщину. Они присматриваются, страдают от ревности, но молчат, создавая образ неприступного мачо. Однако после того, как Скорпионы принимают решение, они совершенно меняются. Представители этого знака будут по-прежнему падки на лесть и женское внимание, но на измену не пойдут.

Львы очень самовлюбленные и завоевать такого мужчину очень трудно. Они будут играть с женщиной в кошки-мышки, чтобы потешить свое самолюбие и дождутся, пока женщина устанет и просто упадет к их ногам. В браке они верны и обязательным условием для этого является верность и преданность партнерши.

Самые неприступные знаки Зодиака у мужчин (pixabay.com)

Девы любят пофлиртовать. Независимо от того, состоят они в отношениях или нет. Им это необходимо, чтобы убедиться в собственной привлекательности. Чтобы завоевать представителя этого знака, нужно просто уделить ему внимания столько, сколько он сможет вынести.

Козероги – короли неприступности среди мужчин. Они закрыты от женщин вне зависимости от того, есть ли в их мыслях женщина или нет. Они сомневаются абсолютно во всем и постоянно подозревают женщин в том, что они неискренни. Они очень неохотно впускают в свою жизнь других людей и делают это осторожно. Подобрать ключик к мужчине-Козерогу практически невозможно, так как они не раскрывают тайны того, что им нужно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, каким знакам Зодиака в мае нужно быть осторожными.

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