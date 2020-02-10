Грошові везунчики лютого: ці знаки Зодіаку отримають солідний прибуток

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп 2020 обіцяє трьома знаками Зодіаку фінансове везіння в середині лютого – детально в прогнозі Павла Глоби

Гороскоп 2020 покаже, які знаки Зодіаку зможуть збагатитися в лютому. Відомий астролог Павло Глоба вважає, що саме у цих трьох знаків Зодіаку найкращі шанси досягти великих успіхів у сфері фінансів і кар'єри в період з 10 по 16 лютого.

Близнюки

Близнюки будуть сповнені цікавих і нестандартних ідей, які є сенс донести до вух колег і начальства. Озвучивши свої пропозиції, вони здатні зробити великий крок вперед у своїй кар'єрі і отримати солідну надбавку до зарплати. Астролог радить Близнюкам зайнятися просуванням своїх проєктів та ідей.

Найбільш вдалі дні: 10, 11, 14 лютого.

Лев

Комунікабельність Лева принесе йому успіх в будь-яких справах, де потрібно знайти спільну мову з оточуючими. У діловому спілкуванні йому не буде рівних. Астролог радить Левам звернути увагу на потрібних людей у своєму оточенні, які можуть показати йому, де "золота жила".

Найбільш вдалі дні: 11, 13 лютого.

Стрілець

Стрілець цілий тиждень буде на коні, впевнений Павло Глоба. Його впевненість у собі та організаторські здібності будуть створювати навколо нього ореол успіху. Це прекрасний час для того, щоб робити кар'єру, зміцнюючи і просуваючи свої позиції.

Найбільш вдалі дні: 13, 15 лютого.