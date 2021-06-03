Денег за рождение ребенка дадут больше: сколько получат молодые родители и что нужно сделать
В Украине планируют повышение выплат при рождении ребенка. Эти суммы не пересматривали с 2014 года и теперь депутаты решили поднять суммы выплат для молодых родителей.
Сколько будут получать родители и как можно оформить помощь с помощью Дії, читайте в нашем материале ниже.
Сколько планируют выплачивать родителям
По закону №5585, который находится сейчас на рассмотрении в Верховной раде Украины, выплаты на рождение ребенка планируют поднять с 1 января 2022 года. Молодые родители начнут получать 50 тысяч гривен. С 2023 года и потом ежегодно суммы выплат будут пересматриваться в соответствии с прогнозом показателей роста индекса потребительских цен.
Первая выплата составит 25% от суммы, а остальные средства – в течение 36 месяцев равными частями.
Также в Верховную Раду внесен альтернативный проект №5585-1. Депутаты предложили еще один вариант увеличения помощи родителям при рождении ребенка.
- При рождении первого ребенка – 50 тысяч гривен
- При рождении второго ребенка – 100 тысяч гривен
- Третьего и каждого следующего ребенка – 150 тысяч гривен
При рождении первого ребенка будут сразу выдавать 15 тысяч гривен, второго – 30 тысяч гривен, третьего – 45 тысяч гривен. Остальные средства будут выплачиваться в течение 36 месяцев равными частями.
Как оформить помощь при рождении ребенка
Оформить помощь при рождении ребенка можно с помощью Дії онлайн или лично, в соответствующих органах. Документы нужно подать на протяжении 12 месяцев после рождения ребенка, после окончания этого срока получить выплаты будет невозможно. Документы могут подать родители или опекуны, с которыми постоянно проживает малыш.
Онлайн
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.
2. Заполните онлайн-форму на получение услуги и добавьте электронную подпись.
3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.
4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь (в случае правильно заполненной формы)
Оффлайн
1. В органы социальной защиты или Центр предоставления административных услуг по месту проживания необходимо подать такие документы:
- заявление одного из родителей
- паспорт или документ, который подтверждает личность
- идентификационный код
- справку про регистрацию места проживания (если у вас ID-карта)
- свидетельство о рождении ребенка
- личный банковский счет для социальных выплат
- опекунам – решение суда об установлении опеки
- документы, которые подтверждают рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины)
2. Обратите внимание, что срок подачи документов, поданных в бумажной форме, составляет 10 дней.
Обратите внимание!
Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41280 гривен. Она выплачивается одноразово в сумме 10320 гривен, остальное выплачивается на протяжении следующих 36 месяцев равными частями по 860 гривен в месяц.
Напомним, ранее мы писали о том, как легко и выгодно через Приват24 сдать билет на поезд.