Денег за рождение ребенка дадут больше: сколько получат молодые родители и что нужно сделать

В Украине планируют повышение выплат при рождении ребенка . Эти суммы не пересматривали с 2014 года и теперь депутаты решили поднять суммы выплат для молодых родителей.

Сколько будут получать родители и как можно оформить помощь с помощью Дії, читайте в нашем материале ниже.

Сколько планируют выплачивать родителям

По закону №5585, который находится сейчас на рассмотрении в Верховной раде Украины, выплаты на рождение ребенка планируют поднять с 1 января 2022 года. Молодые родители начнут получать 50 тысяч гривен. С 2023 года и потом ежегодно суммы выплат будут пересматриваться в соответствии с прогнозом показателей роста индекса потребительских цен.

Первая выплата составит 25% от суммы, а остальные средства – в течение 36 месяцев равными частями.

Также в Верховную Раду внесен альтернативный проект №5585-1. Депутаты предложили еще один вариант увеличения помощи родителям при рождении ребенка.

При рождении первого ребенка – 50 тысяч гривен

При рождении второго ребенка – 100 тысяч гривен

Третьего и каждого следующего ребенка – 150 тысяч гривен

При рождении первого ребенка будут сразу выдавать 15 тысяч гривен, второго – 30 тысяч гривен, третьего – 45 тысяч гривен. Остальные средства будут выплачиваться в течение 36 месяцев равными частями.

Как оформить помощь при рождении ребенка

Оформить помощь при рождении ребенка можно с помощью Дії онлайн или лично, в соответствующих органах. Документы нужно подать на протяжении 12 месяцев после рождения ребенка, после окончания этого срока получить выплаты будет невозможно. Документы могут подать родители или опекуны, с которыми постоянно проживает малыш.

Онлайн

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.

2. Заполните онлайн-форму на получение услуги и добавьте электронную подпись.

3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.

4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь (в случае правильно заполненной формы)

Оффлайн

1. В органы социальной защиты или Центр предоставления административных услуг по месту проживания необходимо подать такие документы:

заявление одного из родителей

паспорт или документ, который подтверждает личность

идентификационный код

справку про регистрацию места проживания (если у вас ID-карта)

свидетельство о рождении ребенка

личный банковский счет для социальных выплат

опекунам – решение суда об установлении опеки

документы, которые подтверждают рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины)

2. Обратите внимание, что срок подачи документов, поданных в бумажной форме, составляет 10 дней.

Обратите внимание!

Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41280 гривен. Она выплачивается одноразово в сумме 10320 гривен, остальное выплачивается на протяжении следующих 36 месяцев равными частями по 860 гривен в месяц.