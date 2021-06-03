Грошей за народження дитини дадуть більше: скільки отримають молоді батьки і що потрібно зробити

В Україні планують підвищення виплат при народженні дитини . Ці суми не переглядали з 2014 року і тепер депутати вирішили підняти суми виплат для молодих батьків.

Скільки отримуватимуть батьки та як можна оформити допомогу за допомогою Дії, читайте в нашому матеріалі нижче.

Скільки планують виплачувати батькам

За законом №5585, який знаходиться зараз на розгляді у Верховній Раді України, виплати на народження дитини планують підняти з 1 січня 2022 року. Молоді батьки почнуть отримувати 50 тисяч гривень. З 2023 року і потім щорічно суми виплат будуть переглядатися відповідно до прогнозу показників зростання індексу споживчих цін.

Перша виплата складе 25% від суми, а решта коштів – протягом 36 місяців рівними частинами.

Також до Верховної Ради внесено альтернативний проєкт №5585-1. Депутати запропонували ще один варіант збільшення допомоги батькам при народженні дитини.

При народженні першої дитини - 50 тисяч гривень

При народженні другої дитини - 100 тисяч гривень

Третю і кожну наступну дитину - 150 тисяч гривень

При народженні першої дитини будуть відразу видавати 15 тисяч гривень, другої – 30 тисяч гривень, третьої – 45 тисяч гривень. Решта коштів виплачуватиметься протягом 36 місяців рівними частинами.

Як оформити допомогу при народженні дитини

Оформити допомогу при народженні дитини можна за допомогою Дії онлайн або особисто, у відповідних органах. Документи потрібно подати протягом 12 місяців після народження дитини, після закінчення цього терміну отримати виплати буде неможливо. Документи можуть подати батьки або опікуни, з якими постійно проживає малюк.

Онлайн

1. Зареєструйтеся або авторизуйтесь в кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.

2. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та додайте електронний підпис.

3. Заповнена заява автоматично відправляється в органи соціального захисту.

4. Не пізніше наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту вам призначать допомогу (у разі правильно заповненої форми)

Оффлайн

1. До органів соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання необхідно подати такі документи:

заява одного з батьків

паспорт або документ, який підтверджує особу

ідентифікаційний код

довідку про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-карта)

свідоцтво про народження дитини

особистий банківський рахунок для соціальних виплат

опікунам - рішення суду про встановлення опіки

документи, які підтверджують народження дитини (у разі народження дитини за межами України)

2. Зверніть увагу, що термін подачі документів, поданих у паперовій формі, становить 10 днів.

Зверніть увагу!

Зараз допомога при народженні дитини становить 41280 гривень. Вона виплачується одноразово в сумі 10320 гривень, решта виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 гривень на місяць.