День знаний 2021: милые поздравления с 1 сентября для учеников, студентов и учителей
День знаний в Украине традиционно отмечают 1 сентября, в первый день осени, когда за парты садятся школьники и студенты, от первоклашек до старшекурсников, а учителя и преподаватели начинают первые уроки и лекции.
Милые и остроумные поздравления в открытках и стихах, прозе и СМС, чтобы тепло поздравить учеников, их родителей, педагогов с праздником знаний - мы собрали в подборке ниже.
Открытки, поздравительные стихи и проза с 1 сентября
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Первый яркий день сентября
Зовет к вечным знаниям.
Потрать школьные годы не зря,
Быть умным - твое призвание!
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Поздравляю я с Днем знаний,
Только добрых пожеланий!
Впереди учебный год -
Пусть отлично он пройдет!
И учебник другом станет,
Без умений не оставит.
Пусть будут верными друзья
И добрыми - учителя.
Желаю творческих свершений,
Успехов, ярких достижений,
Идей, невиданных высот!
И пусть во всем всегда везет!
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Первый звонок и первый урок -
Новые жизни этапы,
Радуй оценками, сынок,
Себя, своих маму и папу!
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С 1 сентября покоряйте новые вершины знаний, встретьте добрых и надежных друзей и достигайте заветных целей. А ваши способности и настойчивость пусть станут залогом выдающихся успехов в укреплении Украины!
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В первый день сентября
Желаю учиться лишь на "12",
Поверь, тебя уверяю я:
Знания в жизни пригодятся!
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День особенный сегодня -
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.
На "отлично" чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.
Вдохновенья вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!
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Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.
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С Днем знаний, дорогие учителя. Желаем вам невероятных сил, здоровья, вдохновения, оптимизма, энтузиазма, смелости, упорства, решительности, бодрости и много замечательных идей, чтобы пополнить головы учеников новыми знаниями, чтобы сделать этот учебный год весьма успешным и плодотворным. Всех благ вам, милые учителя.
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Снова осень наступила,
В школах зазвенел звонок -
Он с Днем знаний поздравляет,
Приглашает на урок.
Все ребята повзрослели,
Набрались за лето сил,
Мы хотим, чтоб год учебный
Только радость приносил!
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Школьный мир такой чудесный -
Тебе в нем будет интересно!
Поэтому, вперед - учиться,
Чтоб в жизни всего добиться!
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Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год начнётся удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новые двери к мечтам, интересам и рекордам.
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Знаний много не бывает,
Школа снова нас встречает.
Важный день календаря,
Главный праздник сентября.
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Первый раз в первый класс -
Поздравляю искренне!
Лишь успехи ждут пусть вас,
Яркие и чистые.
Пусть День знаний принесет
Множество открытий,
А жизнь школьная течет
Весело, стремительно!
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Учителя! С днем знаний!
С осеннею порой.
Желаю процветания
В работе непростой.
Любви, тепла, везения,
Удачи без границ.
Улыбок, удивления,
Сияние детских лиц.
Чудес и вдохновения,
Здоровья на сто лет.
Движения, настроения,
Уверенных побед!
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Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
На все настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
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Пусть этот учебный год станет годом больших начинаний, достижения новых вершин, а здоровье, успехи и стремление к знаниям будут вашими постоянными спутниками.
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Напомним, ранее мы писали о том, какие новые карантинные правила появились в школах с 1 сентября.
А также рассказывали, почему тысячи киевлян 1 сентября не смогут отвести своих детей в школу.