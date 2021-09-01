День знаний 2021: милые поздравления с 1 сентября для учеников, студентов и учителей

День знаний в Украине традиционно отмечают 1 сентября, в первый день осени, когда за парты садятся школьники и студенты, от первоклашек до старшекурсников, а учителя и преподаватели начинают первые уроки и лекции.

Милые и остроумные поздравления в открытках и стихах, прозе и СМС, чтобы тепло поздравить учеников, их родителей, педагогов с праздником знаний - мы собрали в подборке ниже.

Открытки, поздравительные стихи и проза с 1 сентября

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Первый яркий день сентября

Зовет к вечным знаниям.

Потрать школьные годы не зря,

Быть умным - твое призвание!

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Поздравляю я с Днем знаний,

Только добрых пожеланий!

Впереди учебный год -

Пусть отлично он пройдет!

И учебник другом станет,

Без умений не оставит.

Пусть будут верными друзья

И добрыми - учителя.

Желаю творческих свершений,

Успехов, ярких достижений,

Идей, невиданных высот!

И пусть во всем всегда везет!

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Первый звонок и первый урок -

Новые жизни этапы,

Радуй оценками, сынок,

Себя, своих маму и папу!

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С 1 сентября покоряйте новые вершины знаний, встретьте добрых и надежных друзей и достигайте заветных целей. А ваши способности и настойчивость пусть станут залогом выдающихся успехов в укреплении Украины!

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В первый день сентября

Желаю учиться лишь на "12",

Поверь, тебя уверяю я:

Знания в жизни пригодятся!

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День особенный сегодня -

Осень яркая пришла

И мальчишек и девчонок

В школу громко позвала.

На "отлично" чтоб учились,

Вам напутствие даем.

Вы гранит науки сложной

Покоряйте с каждым днем.

Вдохновенья вам, таланта,

Без препятствий на пути,

Чтобы было интересно

В школу по утрам идти!

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Поздравляю с Днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

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С Днем знаний, дорогие учителя. Желаем вам невероятных сил, здоровья, вдохновения, оптимизма, энтузиазма, смелости, упорства, решительности, бодрости и много замечательных идей, чтобы пополнить головы учеников новыми знаниями, чтобы сделать этот учебный год весьма успешным и плодотворным. Всех благ вам, милые учителя.

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Снова осень наступила,

В школах зазвенел звонок -

Он с Днем знаний поздравляет,

Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели,

Набрались за лето сил,

Мы хотим, чтоб год учебный

Только радость приносил!

***

Школьный мир такой чудесный -

Тебе в нем будет интересно!

Поэтому, вперед - учиться,

Чтоб в жизни всего добиться!

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Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год начнётся удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новые двери к мечтам, интересам и рекордам.

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Знаний много не бывает,

Школа снова нас встречает.

Важный день календаря,

Главный праздник сентября.

***

Первый раз в первый класс -

Поздравляю искренне!

Лишь успехи ждут пусть вас,

Яркие и чистые.

Пусть День знаний принесет

Множество открытий,

А жизнь школьная течет

Весело, стремительно!

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Учителя! С днем знаний!

С осеннею порой.

Желаю процветания

В работе непростой.

Любви, тепла, везения,

Удачи без границ.

Улыбок, удивления,

Сияние детских лиц.

Чудес и вдохновения,

Здоровья на сто лет.

Движения, настроения,

Уверенных побед!

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Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

На все настроенья.

Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

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Пусть этот учебный год станет годом больших начинаний, достижения новых вершин, а здоровье, успехи и стремление к знаниям будут вашими постоянными спутниками.

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