День знань 2021: милі привітання з 1 вересня для учнів, студентів та вчителів
День знань в Україні традиційно відзначають 1 вересня, в перший день осені, коли за парти сідають школярі та студенти, від першокласників до старшокурсників, а вчителі і викладачі починають перші уроки та лекції.
Милі та дотепні привітання в листівках і віршах, прозі та СМС, щоб тепло привітати учнів, їх батьків, педагогів зі святом знань - ми зібрали в добірці нижче.
Листівки, вітальні вірші та проза з 1 вересня
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Перше вересня настало,
Як же довго ти чекала!
Всіх ляльок в шухлядку склала,
В школу жодної не брала.
Відтепер ти - учениця,
На "12" будеш вчиться!
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Дуже рано прокинулось сонечко,
Вже й гуляє в небесній блакиті.
Ще раніше прокинулась донечка,
Найщасливіша нині у світі.
Все на місці - і зошит, і книжка,
Вчасно зібрано все, як ніколи.
Та хвилюється донечка трішки,
Адже йде вона вперше до школи.
Щастя, радості, миру бажаю
І удач у житті їй багато.
Хай печалі її оминають.
3 Першим вересня, донечко, зі святом!
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Бажаю тобі в День знань
Легких домашніх завдань,
Тільки хороших балів
І вірних друзів навалом!
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З 1 вересня скоряйте нові вершини знань, зустріньте добрих і надійних друзів та здійснюйте заповітні мрії. А ваші здібності та наполегливість нехай стануть запорукою визначних успіхів у зміцненні України!
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В цей щасливий і радісний день
Тебе зі святом вітаю.
Щастя, успіхів, мирного неба
Від щирого серця бажаю.
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Перший клас сьогодні вам
Відчиняє двері,
Порадуйте і тат, і мам,
Будьте мудрі й вчені,
Поважайте вчителів,
Добрих друзів майте,
На дванадцять завжди вчіться,
А двійок - не майте!
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Вітаю з Днем знань, з новим навчальним роком! Нехай цей рік принесе безліч нових відкриттів. Нехай кожен день буде яскравим, незабутнім, плідним і наповниться тільки позитивними результатами, новим досвідом і відмінним настроєм.
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З Днем знань, дорогі вчителі. Бажаємо вам неймовірних сил, здоров'я, натхнення, оптимізму, ентузіазму, сміливості, наполегливості, рішучості, бадьорості й багато чудових ідей, щоб поповнити голови учнів новими знаннями, щоб зробити цей навчальний рік вельми успішним і плідним. Всіх благ вам, милі вчителя.
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Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті - це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!
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Ми любимо ваші цікаві уроки,
Хоч з нами буває немало мороки,
І вчительське серце частенько у герці,
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.
І кліпають потім провин оченята,
А вчителя честь захищають завзято.
А вчитель справжнісінький факел знання
Їх також сумлінно черпає щодня,
Щоб учні ловили кожнісіньке слово
Багато цікавинок в нього готових.
Сім коробів треба, немов в циркача,
Щоб учень з уроку не дав "втікача".
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Вітаю з Днем знань! Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно, нехай кожен день знаменується нехай навіть і маленької, але перемогою, нехай отримані знання і навички відкривають перед тобою нові двері до мрій, інтересів та рекордів.
***
Бажаю гарно вчитись,
На хлопців не дивитись,
Бо в хлопців карі очі,
Мішають на уроці.
***
Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
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Незабудок букетик малий
Зоріє у тебе на грудях,
Стелиться шлях непростий та ясний,
Для тебе між добрії люди.
Все добре зі школи візьми у життя,
І вчительську мудрість, і шану від друзів,
Хай легкою буде доля твоя,
Хай люблять тебе і шанують усюди.
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1 вересня не хочеться вчитися,
З друзями у дворі хочеться веселитися,
Але треба відпочити від компа і гулянь,
1 вересня приходить на День знань.
Бажаю не байдикувати і книги відкривати,
Граніт науки гризти й мізки практикувати,
Хто дуже багато знає, той багато чого доб'ється,
А кому "гальорку" тре - той там і залишиться!
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Нехай цей навчальний рік стане роком великих починань, досягнення нових вершин, а здоров'я, успіхи та прагнення до знань будуть вашими постійними супутниками.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, які нові карантинні правила з'явилися в школах з 1 вересня.
А також розповідали, чому тисячі киян 1 вересня не зможуть відвести своїх дітей до школи.