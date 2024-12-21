День Зимового сонцестояння 2024: як втілити заповітні бажання в життя

Що таке зимове сонцестояння

Зимове сонцестояння - найкоротший світловий день року, після якого кількість світлових годин в добі стає більшою. З погляду астрономії, в цей день Північний полюс максимально нахилений в протилежне від сонця бік, через що Сонце знаходиться в найнижчому положенні. Настає астрономічна зима.

Дата Зимового сонцестояння може трохи змінюватися кожного року, через те що повний оберт Землі навколо Сонця - дещо довший ніж 365 днів. Зазвичай подія припадає на 22 або 21 грудня.

Наприклад, зимове сонцестояння в 2024 році можна спостерігати об 11:20 за київським часом - світловий день триватиме 8 годин і 14 секунд. Водночас, в Південній півкулі цей день буде найдовшим.

Кут між земним екватором та сонячними променями залишається незмінним протягом кількох днів до та після зимового сонцестояння. Проте для мешканців територій, близьких до екватора, різниця між тривалістю світлового дня є мінімальною.

Проте зимове сонцестояння - не лише астрономічне явище. Оскільки сонце було основним орієнтиром для наших предків для початку будь-яких робіт, сонцестояння в багатьох культурах символізує початок нового циклу та перехід від темряви до світла.

Що не можна робити у Зимове сонцестояння

Для того, щоб вдень зимового сонцестояння не відігнати позитивну енергію, не варто:

сваритися, лихословити та лаятися - негативні емоції привертають негативну енергію

згадувати старі образи - це може зіпсувати настрій та викликати негативні емоції

тримати багато поганих думок - є ймовірність того, що Новий рік починається з негативу

вдягатися в темний, брудний одяг - за віруванням пращурів, це відлякає позитивну енергію

Що треба зробити на Зимове сонцестояння

День зимового сонцестояння символізував відродження та початок нового. Тому, щоб мати успіх протягом року та втілити в життя найважливіші мрії, важливо зробити наступне:

прибрати в оселі, роздати або викинути старе - це звільняє простір для нового

спланувати робочі задачі та плани на майбутнє

роздати борги - для того, щоб в наступному році обов'язково щастило

Щоб прикликати вдачу, використовували різноманітні ритуали. Наприклад, виписати погане, що трапилося за рік (за іншим ритуалом, написати свої плани) на аркуші паперу, а потім спалити листок.

Як прикликати удачу на Зимове сонцестояння (ілюстративне фото: Freepik)

Іноді використовують ритуал зі свічками, промовляючи бажання на запалене полум'я. Крім цього, завдяки потужній енергетиці цього дня, пращури нерідко ворожили на долю.

Народні прикмети Зимового сонцестояння