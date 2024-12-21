День Зимнего солнцестояния 2024: как воплотить заветные желания в жизнь

Что такое зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние - самый короткий световой день года, после которого количество световых часов в сутках становится большим. С точки зрения астрономии, в этот день Северный полюс максимально наклонен в противоположную от солнца сторону, из-за чего Солнце находится в самом низком положении. Наступает астрономическая зима.

Дата Зимнего солнцестояния может немного меняться каждый год, так как полный оборот Земли вокруг Солнца - несколько длиннее чем 365 дней. Обычно событие приходится на 22 или 21 декабря.

Например, зимнее солнцестояние в 2024 году можно наблюдать в 11:20 по киевскому времени - световой день будет длиться 8 часов и 14 секунд. В то же время, в Южном полушарии этот день будет самым длинным.

Угол между земным экватором и солнечными лучами остается неизменным в течение нескольких дней до и после зимнего солнцестояния. Однако для жителей территорий, близких к экватору, разница между продолжительностью светового дня является минимальной.

Однако зимнее солнцестояние - не только астрономическое явление. Поскольку солнце было основным ориентиром для наших предков для начала любых работ, солнцестояние во многих культурах символизирует начало нового цикла и переход от темноты к свету.

Что нельзя делать в Зимнее солнцестояние

Для того, чтобы в день зимнего солнцестояния не отогнать положительную энергию, не стоит:

ссориться, сквернословить и ругаться - негативные эмоции привлекают негативную энергию

вспоминать старые обиды - это может испортить настроение и вызвать негативные эмоции

держать много плохих мыслей - есть вероятность того, что Новый год начинается с негатива

одеваться в темную, грязную одежду - по верованиям предков, это отпугнет положительную энергию

Что надо сделать на Зимнее солнцестояние

День зимнего солнцестояния символизировал возрождение и начало нового. Поэтому, чтобы иметь успех в течение года и воплотить в жизнь важнейшие мечты, важно сделать следующее:

убрать в доме, раздать или выбросить старое - это освобождает пространство для нового

спланировать рабочие задачи и планы на будущее

раздать долги - для того, чтобы в следующем году обязательно везло

Чтобы призвать удачу, использовали разнообразные ритуалы. Например, выписать плохое, что случилось за год (по другому ритуалу, написать свои планы) на листе бумаги, а затем сжечь листок.

Как призвать удачу на Зимнее солнцестояние (иллюстративное фото: Freepik)

Иногда используют ритуал со свечами, проговаривая желание на зажженное пламя. Кроме этого, благодаря мощной энергетике этого дня, предки нередко гадали на судьбу.

Народные приметы Зимнего солнцестояния