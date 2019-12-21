День зимнего солнцестояния: как привлечь удачу и энергию в свою жизнь

День зимнего солнцестояния произойдет в воскресенье, 22 декабря. Как отмечают астрологи, оно знаменует собой начало радикального Знака Козерога. С этого дня ночи становятся короче, а Солнце становится ярче.

День зимнего солнцестояния – это самый короткий день в году и в прошлом этот день имел большое значение у кельтских и славянских племен. Они верили, что в этот день соединяются все четыре стихии – огня, земли, воды и воздуха. Поэтому этот день считается магическим. Кроме того, после 22 декабря вся природа начинает готовиться к весне.

Что нужно сделать в день зимнего солнцестояния

Любой переходной период идеален для того, чтобы изменить свою жизнь, поменять направление, совершить важный поступок, принять важное решение. Магическое действие Солнца начинается за пару дней до 22 декабря и продолжается еще 3-4 дня после. В эти дни стоит обращать внимание на все, что происходит вокруг, а также на собственные ощущения и предчувствия. Вселенная может посылать важные знаки.

Стоит уделить время уборке и очищению как своего дома, так и своих мыслей. Начать нужно с самоанализа, чтобы понять, какие именно сферы нужно почистить.

День зимнего солнцестояния – переход от одного цикла к другому, а значит – опасный и критический момент. Для того, чтобы в жизнь пришло что-то новое, сначала нужно избавиться от старого. Стоит отбросить свои страхи и постараться увидеть перспективы в будущем.

Важно не пускать события на самотек, иначе многие вопросы могут решиться сами по себе и не обязательно так, как нам бы этого хотелось.

Стоит избавиться от старых и ненужных вещей, пересмотреть отношения с другими людьми и прекратить общение с теми, кто не приносит радости.

Существует поверье, что желание, загаданное во время восхода солнца 22 декабря, обязательно исполнится.

День зимнего солнцестояния (Фото: pixabay.com)

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

Накануне 22 декабря астрологи рекомендуют воздержаться от шумных гуляний, употребления алкоголя и вредной пищи. Сам день стоит провести дома, в кругу близких и родных людей.

В этот день стоит быть щедрым и не жадничать – так как этот день может заложить фундамент на многие месяцы вперед.

Не стоит выяснять отношения в этом день, идти на конфликты и ругаться – все ссоры грозят затянуться надолго, а недопонимание может разрушить важное.

В этот день не стоит давать в долг и брать в долг.