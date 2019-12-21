День зимнего солнцестояния: как привлечь удачу и энергию в свою жизнь

День зимнего равноденствия прекрасно подходит для магических ритуалов
День зимнего солнцестояния произойдет в воскресенье, 22 декабря. Как отмечают астрологи, оно знаменует собой начало радикального Знака Козерога. С этого дня ночи становятся короче, а Солнце становится ярче.
День зимнего солнцестояния – это самый короткий день в году и в прошлом этот день имел большое значение у кельтских и славянских племен. Они верили, что в этот день соединяются все четыре стихии – огня, земли, воды и воздуха. Поэтому этот день считается магическим. Кроме того, после 22 декабря вся природа начинает готовиться к весне.
Любой переходной период идеален для того, чтобы изменить свою жизнь, поменять направление, совершить важный поступок, принять важное решение. Магическое действие Солнца начинается за пару дней до 22 декабря и продолжается еще 3-4 дня после. В эти дни стоит обращать внимание на все, что происходит вокруг, а также на собственные ощущения и предчувствия. Вселенная может посылать важные знаки.
Стоит уделить время уборке и очищению как своего дома, так и своих мыслей. Начать нужно с самоанализа, чтобы понять, какие именно сферы нужно почистить.
День зимнего солнцестояния – переход от одного цикла к другому, а значит – опасный и критический момент. Для того, чтобы в жизнь пришло что-то новое, сначала нужно избавиться от старого. Стоит отбросить свои страхи и постараться увидеть перспективы в будущем.
Важно не пускать события на самотек, иначе многие вопросы могут решиться сами по себе и не обязательно так, как нам бы этого хотелось.
Стоит избавиться от старых и ненужных вещей, пересмотреть отношения с другими людьми и прекратить общение с теми, кто не приносит радости.
Существует поверье, что желание, загаданное во время восхода солнца 22 декабря, обязательно исполнится.
День зимнего солнцестояния (Фото: pixabay.com)
Накануне 22 декабря астрологи рекомендуют воздержаться от шумных гуляний, употребления алкоголя и вредной пищи. Сам день стоит провести дома, в кругу близких и родных людей.
В этот день стоит быть щедрым и не жадничать – так как этот день может заложить фундамент на многие месяцы вперед.
Не стоит выяснять отношения в этом день, идти на конфликты и ругаться – все ссоры грозят затянуться надолго, а недопонимание может разрушить важное.
В этот день не стоит давать в долг и брать в долг.