День зимового сонцестояння: як привернути удачу і енергію в своє життя

День зимового сонцестояння відбудеться в неділю, 22 грудня. Як відзначають астрологи, воно знаменує собою початок радикального Знаку Козерога. З цього дня ночі стають коротшими, а Сонце стає яскравіше.

День зимового сонцестояння – це найкоротший день у році і в минулому цей день мав велике значення у кельтських та слов'янських племен. Вони вірили, що в цей день поєднуються всі чотири стихії – вогню, землі, води і повітря. Тому цей день вважається магічним. Крім того, після 22 грудня вся природа починає готуватися до весни.

Що потрібно зробити в день зимового сонцестояння

Будь-який перехідний період ідеальний для того, щоб змінити своє життя, змінити напрямок, зробити важливий вчинок, прийняти важливе рішення. Магічна дія Сонця починається за пару днів до 22 грудня і триває ще 3-4 дні після. У ці дні варто звертати увагу на все, що відбувається навколо, а також на власні відчуття і передчуття. Всесвіт може посилати важливі знаки.

Варто приділити час прибиранню та очищенню як свого будинку, так і своїх думок. Почати потрібно з самоаналізу, щоб зрозуміти, які саме сфери потрібно почистити.

День зимового сонцестояння – перехід від одного циклу до іншого, а значить – небезпечний і критичний момент. Для того, щоб у життя прийшло щось нове, спочатку потрібно позбавитися від старого. Варто відкинути свої страхи і постаратися побачити перспективи в майбутньому.

Важливо не пускати події на самоплив, інакше багато питань можуть вирішитися самі по собі і не обов'язково так, як нам би цього хотілося.

Варто позбутися від старих і непотрібних речей, переглянути відносини з іншими людьми і припинити спілкування з тими, хто не приносить радості.

Існує повір'я, що бажання, загадане під час сходу сонця 22 грудня, обов'язково здійсниться.

День зимового сонцестояння (Фото: pixabay.com)

Що не можна робити в день зимового сонцестояння

Напередодні 22 грудня астрологи рекомендують утриматися від гучних гулянь, вживання алкоголю і шкідливої їжі. Сам день варто провести вдома, в колі близьких і рідних людей.

В цей день варто бути щедрим і не скупитися – так як цей день може закласти фундамент на багато місяців вперед.

Не варто з'ясовувати стосунки в це день, йти на конфлікти і лаятися – всі сварки загрожують затягнутися надовго, а непорозуміння може зруйнувати важливе.

У цей день не варто давати в борг і позичати.