Самый мощный звездопад года: названа дата пика Геминид

Звездопад Геминиды в декабре 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Самый яркий звездопад 2019 жители Земли смогут увидеть в декабре

Звездопад Геминиды – один из самых мощных и ярких астрономических явлений, которые могут увидеть жители планеты. Во время пика активности звездопада Геминиды количество метеоров может достигать 120 в час. Астрономы сообщили, когда поток этого звездопада достигнет своего пика.

Поток Геминиды был открыт в конце XIX века. Метеоры отличаются большой яркостью и тем, что они летят не навстречу Земле, а догоняют ее. Благодаря этому у звездопада относительно небольшая скорость – до 35 км/с, что позволяет рассмотреть падающие метеоры.

Радиант Геминид находится возле звезды Кастор в созвездии Близнецы, от которого и происходит название метеорного потока.

В 2019 году звездопад Геминиды начался 7 декабря, но своего пика он достигнет в ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 декабря. Летящий поток метеоров можно будет увидеть в небе около полуночи.

"Радиант поднимается выше всего над горизонтом примерно в два часа ночи по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает "полезной" высоты. Скорость метеоров Геминид составит около 32 км/с", - сообщили ученые.