ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Самый мощный звездопад года: названа дата пика Геминид

STYLERЖизнь    19.12.2019 - 13:24
Самый мощный звездопад года: названа дата пика Геминид
Звездопад Геминиды в декабре 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Самый яркий звездопад 2019 жители Земли смогут увидеть в декабре

Звездопад Геминиды – один из самых мощных и ярких астрономических явлений, которые могут увидеть жители планеты. Во время пика активности звездопада Геминиды количество метеоров может достигать 120 в час. Астрономы сообщили, когда поток этого звездопада достигнет своего пика.

Поток Геминиды был открыт в конце XIX века. Метеоры отличаются большой яркостью и тем, что они летят не навстречу Земле, а догоняют ее. Благодаря этому у звездопада относительно небольшая скорость – до 35 км/с, что позволяет рассмотреть падающие метеоры.

Радиант Геминид находится возле звезды Кастор в созвездии Близнецы, от которого и происходит название метеорного потока.

В 2019 году звездопад Геминиды начался 7 декабря, но своего пика он достигнет в ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 декабря. Летящий поток метеоров можно будет увидеть в небе около полуночи.

"Радиант поднимается выше всего над горизонтом примерно в два часа ночи по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает "полезной" высоты. Скорость метеоров Геминид составит около 32 км/с", - сообщили ученые.

Крупный метеорит взорвался в небе над США: потрясающее видео Громадный астероид летит к Земле: сближение покажут в прямом эфире
Новости Украины метеоритзвездопадастрономия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь