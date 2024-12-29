День жіночої інтуїції. Астролог дала прогноз на 29 грудня та назвала заборонені кольори

Прогноз астропогоди на 29 грудня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, зміни місця роботи, переїзду на нове місце проживання, оформлення шлюбу", - попередила астролог.

До того ж не варто забувати про ретроградність Марсу та складний аспект, в якому досі перебувають Юпітер та Сатурн. Тому на неділю не варто планувати початок нового бізнесу, подорожі. Також не варто влаштовувати для себе понаднормові навантаження на роботі.

"Можливі відвідування перукарні. Не перенапружуйте зір. Не витрачайте енергію на дрібні побутові проблеми та конфлікти з оточуючими. Не можна сперечатися з жінками - це порушить космічний порядок. День відновлення миру, рівноваги, справедливості, допомоги, винагороди", - пояснила астролог.

"Підвищується жіноча інтуїція. Можна знайти власний шлях у житті та оцінити свої зусилля у досягненні мети. Головне у цей день утриматись на хвилі гарного настрою та слідкувати, щоб усі думки та вчинки були позитивними. Ця неділя - день виходу з конфліктів, сприятливий для перебудов і ремонту", - додала вона.

Гороскоп на 29 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на неділю

29 грудня - день Сонця, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності.

І тому, через загальний фон доби, Соловйова не радить планувати на неділю справи, які пов'язано з дітьми, розвагами, азартом, виступами та романтичними пригодами.

Можна відвідувати концерти, шоу, вистави. Також астролог радить займатися улюбленими справами, не забувайте про хобі.

"Краще не підсилювати сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, не застосовувати символи денного світила (соняшник, лев), не носити прикраси із золота та не зловживати апельсинами", - радить астролог.