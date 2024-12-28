Ці знаки Зодіаку почують радісні новини. Карти Таро обіцяють їм приємний сюрприз

Гороскоп на 29 грудня за картами Таро обіцяє приємні та веселі події представникам чотирьох знаків Зодіаку. У неділю їм дуже пощастить.

Стрілець

Уже 29 грудня ви можете зрозуміти, що "чорна" смуга нарешті закінчилася. Вам дуже пощастить, адже цього дня навколо вас опиняться люди, які стануть для вас надійними друзями. Крім цього, радісні новини стануть важливим подарунком, про який ви так давно мріяли.

Близнюки

Карти Таро обіцяють вам особливий сюрприз. У неділю ви зможете без особливих зусиль втілити в життя свої сміливі плани. Також на вас чекають хороші новини, завдяки яким ви знову знайдете віру в дива і зможете рухатися вперед. Не бійтеся невідомості, все буде добре.

Рак

Таро-гороскоп на неділю радить вам ухвалювати серйозні рішення і не відкладати важливі справи на інший день. На вас чекає неймовірний заряд сил і позитиву, не обійдеться без новин, які дозволять вам зітхнути з полегшенням. Розправляйте крила, вам більше нічого не загрожує.

Скорпіон

Час все змінити! Не засиджуйтеся вдома і не лінуйтеся. У неділю ви отримаєте неймовірні новини, але для цього точно варто вийти з тіні. Починайте дихати на повні груди та женіть геть усі сумніви, ви заслуговуєте на щастя, пам'ятайте про це.