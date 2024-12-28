ua en ru
Сб, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Останні дні 2024 року подарують шанс на мільйон 4 знакам Зодіаку

Субота 28 грудня 2024 06:24
UA EN RU
Останні дні 2024 року подарують шанс на мільйон 4 знакам Зодіаку Гороскоп до кінця року (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

В останні дні цього року представники 4 знаків Зодіаку зможуть втілити в життя свою мрію. Гороскоп обіцяє їм чимало чудес.

Яким знакам Зодіаку пощастить до кінця грудня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Козоріг

Зберіть усю волю в кулак і заплануйте на останні дні цього року найважливіші події, з якими ви боялися стикатися. Ви зможете вирішити всі питання і поставити крапку в історіях, через які не могли рухатися вперед. Доля дає вам шанс на щастя, не варто його втрачати.

Телець

Гороскоп до кінця грудня радить вам позбутися страхів і всього, що не дає вам розправити крила. Озирніться і подумайте, що б ви хотіли змінити. У вас буде рідкісна можливість внести правки в історію вашого життя, завдяки чому мрія, на яку ви вже махнули рукою, все ж здійсниться.

Риби

Не варто піддаватися сумнівам, через які ви часто тупцюєте на одному місці. Струсіть з себе пил і починайте рухатися вперед. Ви зможете застрибнути в останній вагон і встигнете домогтися бажаного цього року. Однак пам'ятайте, часу не так і багато.

Діва

Гороскоп на кінець року обіцяє вам фантастичні події, про які ви навіть боялися мріяти. Пора зривати з неба всі зірки та не хвилюватися про те, що скажуть люди. Залиште ворогів у минулому, готуйтеся до Нового року і починайте його без жалю і бажання постійно зациклюватися на минулому.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яким знакам Зодіаку пощастить у січні.

Крім цього, Таро-гороскоп на суботу обіцяє сюрприз тільки цим знакам Зодіаку.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Parade, Sante.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Астрологія
NEWS
Частка корейців лише до 2%. Що дають Росії війська КНДР і чи є ефект на фронті
Частка корейців лише до 2%. Що дають Росії війська КНДР і чи є ефект на фронті