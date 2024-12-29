День женской интуиции. Астролог дала прогноз на 29 декабря и назвала запрещенные цвета

Прогноз астропогоды на 29 декабря

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, смены места работы, переезда на новое место жительства, оформления брака", - предупредила астролог.

К тому же не стоит забывать о ретроградности Марса и сложном аспекте, в котором до сих пор находятся Юпитер и Сатурн. Поэтому на воскресенье не стоит планировать начало нового бизнеса, путешествия. Также не стоит устраивать для себя сверхурочные нагрузки на работе.

"Возможны посещения парикмахерской. Не перенапрягайте зрение. Не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими. Нельзя спорить с женщинами - это нарушит космический порядок. День восстановления мира, равновесия, справедливости, помощи, вознаграждения", - пояснила астролог.

"Повышается женская интуиция, можно найти собственный путь в жизни и оценить свои усилия в достижении цели. Главное в этот день удержаться на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были положительными. Это воскресенье - день выхода из конфликтов, благоприятный для перестроек и ремонта", - добавила она.

Гороскоп на 29 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

29 декабря - день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

И поэтому, из-за общего фона суток, Соловьева не советует планировать на воскресенье дела, связанные с детьми, развлечениями, азартом, выступлениями и романтическими приключениями.

Можно посещать концерты, шоу, спектакли. Также астролог советует заниматься любимыми делами, не забывайте о хобби.

"Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнух, лев), не носить украшения из золота и не злоупотреблять апельсинами", - советует астролог.