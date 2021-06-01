День защиты детей: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках с праздником

Поздравления в стихах

***

Вот и лето наступило,

Нынче первый день!

Нужный праздник подарило,

Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,

Полон волшебства.

Пусть от счастья и подарков

Светятся глаза.

Детский смех не умолкает,

По стране звенит.

Все желания исполняет

И добром манит!

***

1 июня - праздник всех детей.

Ярко светит солнышко

На планете всей.

Дети - цветы жизни,

Дети - наше все!

Поздравляем, милые,

С вами так тепло.

Вам желаем счастья,

Радости в глазах.

Нет созданий краше,

Очень любим вас!

***

Дети - радость, дети - счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, мирным, беззаветным.

Пусть у каждого ребенка -

У мальчишек, у девчонок -

Будет все: семья и кров,

Где живут уют, любовь!

***

Пусть вечно ярко солнце светит,

От туч чтоб в небе ни следа.

Здоровы чтобы были дети,

Да не касалась их беда.

Ребенок — нежный солнца лучик,

А может, маленький цветок.

Всегда раним, а к сердцу ключик

Отыщет не любой знаток.

Конфет больших!

Рассветов золотых!

Успехов вам в делах любых!

***

Поздравления в прозе

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С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день - добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

***

Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.

***

Дети - это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут сиять миллионы красивых звёзд.

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Самые искренние, самые солнечные люди на нашей планете - это драгоценное поколение деток! Пусть безусловная способность мечтать с возрастом никуда не делась, никто не болел и был согрет любовью родителей!

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Поздравления в открытках