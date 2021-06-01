День захисту дітей: красиві поздоровлення у віршах, прозі і листівках зі святом

Поздоровлення у віршах

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Перше червня - ваша втіха,

Бо цей день у всьому світі,

Приурочили нашим дітям!

Все навкруги у квітах,

Променів сонця багато –

На планеті Земля наші діти

Відзначають нині свято.

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Сьогодні 1 червня. Ми, малі,

Утричі літу вдячними ми будем!

В цей перший літній день по всій Землі

День захисту дітей святкують люди!

День дитинства, миру на землі,

Наше літо ніжиться в теплі.

В день дитинства – в селах, у містах

Розкривайся, пісне, на вустах!

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Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Ми бажаєм нині вам багато

З Днем захисту дітей,

З вашим святом!

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День сьогодні - дуже важливий,

Особливо для наших матерів,

Хто вчитися, літачок пускає паперовий,

Сьогодні - день захисту дітей.

Нехай день цей раз у році,

Про дітей треба дбати завжди,

Вони - важливіше будь-якого багатства, доходу,

Майбутнє земних всіх держав.

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Поздоровлення в прозі

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З Днем захисту дітей! Нехай наші діти якомога довше залишаються дітьми. Безтурботними, веселими, радісними. Хочеться побажати, щоб кожна дитина була здорова і оточена турботою батьків. Нехай небо над головою завжди буде мирним, а кожен новий день - добрим і цікавим. А батькам побажаємо терпіння, доброти і ніжності. Не забувайте, що саме ви відповідаєте за щасливе і безпечне дитинство дітлахів!

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Посмішки дітей - це, мабуть, найкраще, що може радувати погляд. У них стільки щирості і довіри, що розтане навіть найсуворіше і загартоване проблемами серце. Так нехай же сьогодні, в День захисту дітей, кожен постарається зробити життя маленьких мешканців нашої планети краще і безпечніше.

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Діти - це наше майбутнє, наш сенс життя і наше щастя. Нехай вони про війни і ворожнечі дізнаються тільки з книг, і ніколи не побачать ці біди наяву. Нехай дітям завжди світить сонце яскраво, життя дарує приємні подарунки, а вночі на чистому небі будуть сяяти мільйони красивих зірок.

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Найщиріші, самі сонячні люди на нашій планеті - це дорогоцінне покоління діток! Нехай безумовна здатність мріяти з віком нікуди не поділася, ніхто не хворів і був зігрітий любов'ю батьків!

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Поздоровлення в листівках