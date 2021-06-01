День захисту дітей: красиві поздоровлення у віршах, прозі і листівках зі святом

Сьогодні, в перший день літа, 1 червня, святкують Міжнародний день захисту дітей. Вперше це свято почали відзначати у 1950 році. А засноване воно було в листопаді 1949 року в Парижі рішенням конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок.
Редакція Styler підібрала найкрасивіші привітання з даними святом у віршах, прозі і листівках. Детальніше читайте в нашому матеріалі нижче.
Поздоровлення у віршах
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Перше червня - ваша втіха,
Бо цей день у всьому світі,
Приурочили нашим дітям!
Все навкруги у квітах,
Променів сонця багато –
На планеті Земля наші діти
Відзначають нині свято.
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Сьогодні 1 червня. Ми, малі,
Утричі літу вдячними ми будем!
В цей перший літній день по всій Землі
День захисту дітей святкують люди!
День дитинства, миру на землі,
Наше літо ніжиться в теплі.
В день дитинства – в селах, у містах
Розкривайся, пісне, на вустах!
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Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
Ми бажаєм нині вам багато
З Днем захисту дітей,
З вашим святом!
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День сьогодні - дуже важливий,
Особливо для наших матерів,
Хто вчитися, літачок пускає паперовий,
Сьогодні - день захисту дітей.
Нехай день цей раз у році,
Про дітей треба дбати завжди,
Вони - важливіше будь-якого багатства, доходу,
Майбутнє земних всіх держав.
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Поздоровлення в прозі
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З Днем захисту дітей! Нехай наші діти якомога довше залишаються дітьми. Безтурботними, веселими, радісними. Хочеться побажати, щоб кожна дитина була здорова і оточена турботою батьків. Нехай небо над головою завжди буде мирним, а кожен новий день - добрим і цікавим. А батькам побажаємо терпіння, доброти і ніжності. Не забувайте, що саме ви відповідаєте за щасливе і безпечне дитинство дітлахів!
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Посмішки дітей - це, мабуть, найкраще, що може радувати погляд. У них стільки щирості і довіри, що розтане навіть найсуворіше і загартоване проблемами серце. Так нехай же сьогодні, в День захисту дітей, кожен постарається зробити життя маленьких мешканців нашої планети краще і безпечніше.
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Діти - це наше майбутнє, наш сенс життя і наше щастя. Нехай вони про війни і ворожнечі дізнаються тільки з книг, і ніколи не побачать ці біди наяву. Нехай дітям завжди світить сонце яскраво, життя дарує приємні подарунки, а вночі на чистому небі будуть сяяти мільйони красивих зірок.
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Найщиріші, самі сонячні люди на нашій планеті - це дорогоцінне покоління діток! Нехай безумовна здатність мріяти з віком нікуди не поділася, ніхто не хворів і був зігрітий любов'ю батьків!
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Поздоровлення в листівках
Нагадаємо, в Україні з'явиться нове свято.
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