В Украине появится новый праздник: кто будет отмечать
Кабинет министров одобрил введение Дня администратора центра предоставления административных услуг. Его будут отмечать ежегодно 6 сентября.
Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 26 мая.
Согласно документу, праздник вводят для того, чтобы отметить важную роль администраторов ЦПАУ в обеспечении функционирования сервисной государства.
"По случаю 9-й годовщины принятия закона Украины "Об административных услугах" и учитывая, что благодаря качественному и беспристрастному выполнению обязанностей администраторов центров предоставления административных услуг увеличивается степень доверия граждан к власти, предлагается ввести в Украине профессиональный праздник - День администратора центра предоставления административных услуг, который отмечать ежегодно 6 сентября", - сказано в документе.
Как сообщали ранее, в июне 2021 украинцев ждут дополнительные выходные, а также ряд важных и интересных праздников.
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