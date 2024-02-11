У День закоханих і не тільки. Які квіти можна дарувати чоловікам

Попри поширену у нашому суспільстві думку, що красиві букети - лише для дівчат, дарувати квіти чоловікам можна і навіть потрібно (особливо якщо вони їх люблять).

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Donpion, ЧЕline.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які квіти є найбільш підходящими для чоловіків, а також за якої нагоди їх варто дарувати.

Чому варто дарувати квіти чоловікам

Від самого дитинства більшість хлопчиків вчать тому, що на свята дівчатам варто дарувати квіти, проте їхня природня краса може подобатись не лише жінкам. Деякі чоловіки також люблять квіти, хоча й навряд чи легко можуть у цьому зізнатися.

Правила етикету не забороняють дарувати чоловікові квіти, хоча спершу бажано "прозондувати ґрунт" і дізнатись, чи порадує його такий знак уваги й чи не образиться він на подібний презент.

Якщо ж ви не впевнені в реакції на 100%, але маєте непереборне бажання подарувати чоловіку саме квіти, варто зробити це непублічно, без свідків (аби уникнути збентеження).

Які квіти можуть підійти чоловікам найбільше

Найлегша ситуація - коли ви знаєте, які квіти подобаються чоловікові (або хлопцю), для якого планується подарунок.

Якщо ж ідея з букетом виникла раптово і ви жодної гадки не маєте, які квіти будуть найбільш доцільними, варто пам'ятати, що для чоловічих композицій можна використати, перш за все, рослини з "пишними" бутонами.

На думку багатьох флористів, "чоловічими" можуть бути гладіолуси, антуріуми, амариліси, тюльпани, іриси, троянди, хризантеми, нарциси, дельфініуми, жоржини, соняшники, півонії, лілії, кали та навіть орхідеї.

Водночас важливу роль відіграє колір і навіть відтінок пелюсток. У подарунок чоловікові краще обирати бордові, фіолетові, сині, білі або червоні квіти (хоча в цілому можуть підійти більшість яскравих і насичених кольорів).

Чоловікам у віці більше підійдуть темніші відтінки, тоді як молодих хлопців, навпаки, може порадувати яскрава й оригінальна композиція.

Крім того, деякі чоловіки можуть по праву оцінити рослину в горщику. Це може бути, наприклад, грошове дерево, лавр, лимон, бонсай або антуріум.

Головне - щоб подарунок був від душі (ілюстративне фото: pixabay.com)

На які свята можна дарувати чоловікам квіти

Дарувати квіти (як і інші подарунки) близьким і коханим можна в будь-який день - з якоїсь нагоди або ж просто так - для настрою.

Водночас якщо говорити про "конкретну подію", варто згадати: