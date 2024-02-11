В День влюбленных и не только. Какие цветы можно дарить мужчинам

Несмотря на распространенное в нашем обществе мнение, что красивые букеты - только для девушек, дарить цветы мужчинам можно и даже нужно (особенно если они их любят).

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие цветы являются наиболее подходящими для мужчин, а также по какому случаю их стоит дарить.

Почему стоит дарить цветы мужчинам

С самого детства большинство мальчиков учат тому, что на праздники девушкам стоит дарить цветы, однако их природная красота может нравиться не только женщинам. Некоторые мужчины тоже любят цветы, хотя и вряд ли легко могут в этом признаться.

Правила этикета не запрещают дарить мужчине цветы, хотя сначала желательно "прозондировать почву" и узнать, порадует ли его такой знак внимания и не обидится ли он на подобный презент.

Если же вы не уверены в реакции на 100%, но имеете непреодолимое желание подарить мужчине именно цветы, стоит сделать это непублично, без свидетелей (во избежание смущения).

Какие цветы могут подойти мужчинам больше всего

Самая легкая ситуация - когда вы знаете, какие цветы нравятся мужчине (или парню), для которого планируется подарок.

Если же идея с букетом возникла внезапно и вы ни малейшего понятия не имеете, какие цветы будут наиболее целесообразными, стоит помнить, что для мужских композиций можно использовать, прежде всего, растения с "пышными" бутонами.

По мнению многих флористов, "мужскими" могут быть гладиолусы, антуриумы, амариллисы, тюльпаны, ирисы, розы, хризантемы, нарциссы, дельфиниумы, георгины, подсолнечники, пионы, лилии, калы и даже орхидеи.

В то же время, важную роль играет цвет и даже оттенок лепестков. В подарок мужчине лучше выбирать бордовые, фиолетовые, синие, белые или красные цветы (хотя в целом могут подойти большинство ярких и насыщенных оттенков).

Мужчинам в возрасте больше подойдут более темные оттенки, тогда как молодых парней, наоборот, может порадовать яркая и оригинальная композиция.

Кроме того, некоторые мужчины могут по праву оценить растение в горшке. Это может быть, например, денежное дерево, лавр, лимон, бонсай или антуриум.

Главное - чтобы подарок был от души (иллюстративное фото: pixabay.com)

На какие праздники можно дарить мужчинам цветы

Дарить цветы (как и другие подарки) близким и любимым можно в любой день - по какому-то случаю или просто так - для настроения.

В то же время, если говорить о "конкретном событии", стоит вспомнить: