День защитников и защитниц Украины: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках

14 октября в День защитников и защитниц Украины - выпадающий на праздник Покров Пресвятой Богородицы и День казачества - украинцы поздравляют наших воинов, героев и патриотов, которые мужественно отражают вражеские навалы и отстаивают суверенитет державы, оберегают родину от оккупантов.

Поздравить храбрых воинов в День защитников и защитниц Украины поможет подборка лучших поздравлений в стихах и прозе, СМС и открытках - в материале Styler ниже.

В эту праздничную дату чествуют славных украинских защитников и защитниц, их героизм и подвиги - с давних времен и сегодня.

Поздравления с Днем защитника и защитниц Украины 14 октября

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Всех военных Украины,

всех защитников страны,

Кто покой наш охраняет,

мы поздравить вас пришли.

Вы смелы, храбры, отважны,

не боитесь вы врага,

Вы на суше, в небе, море,

охраняйте нас всегда.

Эти строки поздравленья

вам хотим преподнести,

Праздник этот украинский

очень важен для страны.

Пожелать хотим успеха,

больше радости и смеха,

Понимания в семье

и покоя на земле.

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В праздник защитников всех Украины

Мы поздравляем воинов сильных!

Крепких, выносливых духом и телом,

Вам по плечу военное дело!

Тактика боя, сноровка и меткость,

В ваших рядах – это не редкость!

Поздравления наши примите сегодня,

Счастья вам, силы и много здоровья!

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Преклоняемся перед вашим мужеством. Уверены, что благодаря таким героям, как вы, нас точно ждет Победа. С Днем защитников и защитниц Украины! Слава Украине!

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Военных любят все - и женщины, и дети,

Их долг - беречь страну и защищать,

Никто не сможет на всем белом свете

Перед военных шармом устоять!

Вас поздравляем с праздником и верим,

Вы - самые надежные у нас,

И знаем - оправдаете доверие

И будет мирным каждый день и час.

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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы - наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, покой близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!

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Должно быть, это так непросто -

Страну родную защищать,

Уверенно желаю роста,

Прекрасно праздник отмечать!

Любви и счастья я желаю,

Пусть впереди удача ждет,

Чтоб жили вы, не унывая,

Пускай успех вперед ведет.

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Искренне хочу поздравить вас с Днем защитника и защитниц Украины. Этот праздник вобрал в себя богатые и славные казацкие традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на протяжении всей многовековой украинской истории. В этот светлый день желаю счастья, семейного уюта, казацкого здоровья, неисчерпаемой энергии и мира!

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Всем украинским военным,

Всем красивым, здоровенным,

В день ваш много поздравлений,

И лавины повышений!

Чтобы звездочки упали,

На погонах засияли,

Чтобы должность с повышеньем,

А от женщин - восхищенье!

Пусть вас любят и лелеют,

И ругать вас не посмеют,

Пусть вам платят хорошо,

Лишь бы было бы за что!

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Позвольте поздравить вас с праздником мужества и патриотизма, праздником истории и добра - Днем защитников и защитниц Украины. Это праздник всех, кто любит и защищает свою родину. Это - праздник Украины. Пусть ваш дом будет наполнен светом и любовью, а работа приносит только удовольствие!

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Мужества желать вам - это глупо,

Есть и так оно у вас с лихвой.

Знаем мы, что в каждую минуту

Можем спрятаться за вашею спиной.

Пожелаем вам во всем удачи,

Покровителя надежного с небес.

Чтоб не ружья, а мешки с удачей

Впредь пришлось носить наперевес.

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Дорогие наши герои, поздравляю вас с Днем защитника и защитниц! Желаю вам никогда не видеть войны и горя. Пускай ваш жизненный путь будет спокойный, уверенный и процветающий, а рядом всегда идут родные и близкие люди.

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Покой наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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