День защитников и защитниц Украины: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках
14 октября в День защитников и защитниц Украины - выпадающий на праздник Покров Пресвятой Богородицы и День казачества - украинцы поздравляют наших воинов, героев и патриотов, которые мужественно отражают вражеские навалы и отстаивают суверенитет державы, оберегают родину от оккупантов.
В эту праздничную дату чествуют славных украинских защитников и защитниц, их героизм и подвиги - с давних времен и сегодня.
Поздравить храбрых воинов в День защитников и защитниц Украины поможет подборка лучших поздравлений в стихах и прозе, СМС и открытках - в материале Styler ниже.
Поздравления с Днем защитника и защитниц Украины 14 октября
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Всех военных Украины,
всех защитников страны,
Кто покой наш охраняет,
мы поздравить вас пришли.
Вы смелы, храбры, отважны,
не боитесь вы врага,
Вы на суше, в небе, море,
охраняйте нас всегда.
Эти строки поздравленья
вам хотим преподнести,
Праздник этот украинский
очень важен для страны.
Пожелать хотим успеха,
больше радости и смеха,
Понимания в семье
и покоя на земле.
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В праздник защитников всех Украины
Мы поздравляем воинов сильных!
Крепких, выносливых духом и телом,
Вам по плечу военное дело!
Тактика боя, сноровка и меткость,
В ваших рядах – это не редкость!
Поздравления наши примите сегодня,
Счастья вам, силы и много здоровья!
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Преклоняемся перед вашим мужеством. Уверены, что благодаря таким героям, как вы, нас точно ждет Победа. С Днем защитников и защитниц Украины! Слава Украине!
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Военных любят все - и женщины, и дети,
Их долг - беречь страну и защищать,
Никто не сможет на всем белом свете
Перед военных шармом устоять!
Вас поздравляем с праздником и верим,
Вы - самые надежные у нас,
И знаем - оправдаете доверие
И будет мирным каждый день и час.
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Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы - наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, покой близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы!
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Должно быть, это так непросто -
Страну родную защищать,
Уверенно желаю роста,
Прекрасно праздник отмечать!
Любви и счастья я желаю,
Пусть впереди удача ждет,
Чтоб жили вы, не унывая,
Пускай успех вперед ведет.
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Искренне хочу поздравить вас с Днем защитника и защитниц Украины. Этот праздник вобрал в себя богатые и славные казацкие традиции, олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на протяжении всей многовековой украинской истории. В этот светлый день желаю счастья, семейного уюта, казацкого здоровья, неисчерпаемой энергии и мира!
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Всем украинским военным,
Всем красивым, здоровенным,
В день ваш много поздравлений,
И лавины повышений!
Чтобы звездочки упали,
На погонах засияли,
Чтобы должность с повышеньем,
А от женщин - восхищенье!
Пусть вас любят и лелеют,
И ругать вас не посмеют,
Пусть вам платят хорошо,
Лишь бы было бы за что!
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Позвольте поздравить вас с праздником мужества и патриотизма, праздником истории и добра - Днем защитников и защитниц Украины. Это праздник всех, кто любит и защищает свою родину. Это - праздник Украины. Пусть ваш дом будет наполнен светом и любовью, а работа приносит только удовольствие!
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Мужества желать вам - это глупо,
Есть и так оно у вас с лихвой.
Знаем мы, что в каждую минуту
Можем спрятаться за вашею спиной.
Пожелаем вам во всем удачи,
Покровителя надежного с небес.
Чтоб не ружья, а мешки с удачей
Впредь пришлось носить наперевес.
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Дорогие наши герои, поздравляю вас с Днем защитника и защитниц! Желаю вам никогда не видеть войны и горя. Пускай ваш жизненный путь будет спокойный, уверенный и процветающий, а рядом всегда идут родные и близкие люди.
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Покой наших домов, спокойствие близких - в ваших надежных, сильных руках. Примите же поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!
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Ранее сообщалось, что в киевском ботсаду высадили Аллею защитников и защитниц Украины.
Напомним также, что Укрпочта 14 октября - в День защитников и защитниц Украины - выпустит новые марки, которые посвящены разным видам войск.