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День вышиванки: в чем пришли женщины-нардепы в Раду (фото)

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Киев, Четверг 20 мая 2021 17:40
День вышиванки: в чем пришли женщины-нардепы в Раду (фото) Коллаж РБК-Украина: женщины-депутаты пришли в вышиванках в Раду (Ян Доброносов, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 20 мая, в Украине праздную День вышиванки. Традиционно на третий четверг последнего месяца весны украинцы надевают на работу свои вышиванки.

Стоить отметить, что женщины-политики присоединились к празднованию и пришли в Раду в национальных нарядах.

Глава партии "Голос" Кира Рудык выбрала синее платье-вышиванку с белым узором.

День вышиванки: в чем пришли женщины-нардепы в Раду (фото)День вышиванки: в чем пришли женщины-нардепы в Раду (фото)

Фото: Кира Рудык в вышиванке (Styler)

Нардеп от партии "Голос" Инна Совсун пришла в Раду в классическом варианте вышиванки с объемными рукавами.

День вышиванки: в чем пришли женщины-нардепы в Раду (фото)

Фото: Инна Совсун, Кира Рудык и Ярослав Железняк (facebook.com/zheleznyak.y)

Народный депутат и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко надела длинное платье-вышиванку, расшитое разноцветными узорами. Кроме того, она сделала косу.

День вышиванки: в чем пришли женщины-нардепы в Раду (фото)День вышиванки: в чем пришли женщины-нардепы в Раду (фото)

Фото: Юлия Тимошенко в вышиванке (facebook.com/yan.dobronosov)

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход специально на своей странице в Facebook опубликовала видеообращение, в котором поздравила украинцев с Днем вышиванки.

Она выбрала черно-белую вышиванку. К своему образу она также подобрала яркую помаду и распустила волосы.

Нардеп от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева пришла в Раду в вышиванке в пастельных тонах. На рукавах и в зоне декольте вышиты красивые цветы.

День вышиванки: в чем пришли женщины-нардепы в Раду (фото)

Фото: Оксана Дмитриева в вышиванке (facebook.com/yan.dobronosov)

Народный депутат от партии "Слуга народа" Леся Забуранна выбрала для праздничного дня красную вышиванку с пышными рукавами.

День вышиванки: в чем пришли женщины-нардепы в Раду (фото)

Фото: Леся Забуранна в вышиванке (facebook.com/yan.dobronosov)

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла в Верховную Раду с новой дорогой сумочкой, цена которой превышает 70 тысяч гривен.

Мы также писали о том, что в Раде устроили парад брендов.

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