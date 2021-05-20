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День вишиванки: у чому прийшли жінки-нардепи в Раду (фото)

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Київ, Четвер 20 травня 2021 17:40
День вишиванки: у чому прийшли жінки-нардепи в Раду (фото) Колаж РБК-Україна: жінки-депутати прийшли у вишиванках в Раду (Ян Доброносов, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 20 травня, в Україні святкую День вишиванки. Традиційно на третій четвер останнього місяця весни українці надягають на роботу свої вишиванки.

Варто зазначити, що жінки-політики приєдналися до святкування і прийшли в Раду в національних нарядах.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вибрала синє плаття-вишиванку з білим візерунком.

День вишиванки: у чому прийшли жінки-нардепи в Раду (фото)День вишиванки: у чому прийшли жінки-нардепи в Раду (фото)

Фото: Кіра Рудик у вишиванці (Styler)

Нардеп від Партії "Голос" Інна Совсун прийшла в Раду в класичному варіанті вишиванки з об'ємними рукавами.

День вишиванки: у чому прийшли жінки-нардепи в Раду (фото)

Фото: Інна Совсун, Кіра Рудик і Ярослав Железняк (facebook.com/zheleznyak.y)

Народний депутат і лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко одягла довгу сукню-вишиванку, розшиту різнокольоровими візерунками. Крім того, вона зробила косу.

День вишиванки: у чому прийшли жінки-нардепи в Раду (фото)День вишиванки: у чому прийшли жінки-нардепи в Раду (фото)

Фото: Юлія Тимошенко у вишиванці (facebook.com/yan.dobronosov)

Народний депутат від групи "За майбутнє" Ганна Скороход спеціально на своїй сторінці в Facebook опублікувала відеозвернення, в якому привітала українців з Днем Вишиванки.

Вона вибрала чорно-білу вишиванку. До свого образу вона також підібрала яскраву помаду і розпустила волосся.

Нардеп від Партії "Слуга народу" Оксана Дмитрієва прийшла в Раду у вишиванці в пастельних тонах. На рукавах і в зоні декольте вишиті красиві квіти.

День вишиванки: у чому прийшли жінки-нардепи в Раду (фото)

Фото: Оксана Дмитрієва у вишиванці (facebook.com/yan.dobronosov)

Народний депутат від Партії "Слуга народу" Леся Забуранна вибрала для святкового дня червону вишиванку з пишними рукавами.

День вишиванки: у чому прийшли жінки-нардепи в Раду (фото)

Фото: Леся Забуранна у вишиванці (facebook.com/yan.dobronosov)

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва прийшла до Верховної Ради з новою дорогою сумочкою, ціна якої перевищує 70 тисяч гривень.

Ми також писали про те, що в Раді влаштували парад брендів.

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