День весняного рівнодення 2024: що треба знати про цей день

День весняного рівнодення цього року прийде незвично рано - 20 березня. Однією з причин вчені називають 29 лютого, що додається кожні 4 роки, аби використати накопичені додаткові 6 годин. Наступні три роки момент рівнодення щоразу наставатиме на 6 годин пізніше.
Коли настане весняне рівнодення та що треба знати про цей день, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані джерела: DayToday, Календар дат, Universe.
Цього року весняне рівнодення настане 20 березня о 5:06 за київським часом. Заведено вважати, що у цей день світловий день стає рівним ночі, хоча насправді це не зовсім так.
Час цієї події визначається як момент проходження центру сонячного диска через точку весняного рівнодення, де екліптика перетинається з небесним екватором. Для астрономів ця точка має дуже важливе значення: вона є "нульовим пунктом" найважливішої системи небесних координат.
Весняне рівнодення не має фіксованої дати (через різницю між календарним і астрономічним роком) і щороку може зсуватися на декілька годин. Залежно від року воно може бути 19, 20 або 21 березня.
20 березня Сонце зійде точно на сході й зайде точно на заході, і рівно 12 годин воно перебуватиме над горизонтом, згодом 12 - під горизонтом.
Починаючи з дня весняного рівнодення, зміняться пори року за півкулями - у Південній настане астрономічна осінь, а в Північній - астрономічна весна, яка триватиме до літнього сонцестояння. Світловий день почне збільшуватися, а ніч - зменшуватися.
У народі цей день називають Сонцеворот. Саме від весняного рівнодення починається справжня весна - тане сніг, набухають бруньки, птахи повертаються з півдня. Одна з традицій - цього дня печуть печиво або булочки у вигляді птахів-жайворонків.
Булочки дарують дітям, щоб вони своє радістю зазивали весну. Крихти потрібно було розвіяти над полем, щоб був врожайний рік.
Молоді дівчата на рівнодення співали особливі пісні - веснянки, чоловіки розпалювали багаття - щоб стрибати через нього.
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