День весняного рівнодення 2024: що треба знати про цей день

Коли прийде весняне рівнодення

Цього року весняне рівнодення настане 20 березня о 5:06 за київським часом. Заведено вважати, що у цей день світловий день стає рівним ночі, хоча насправді це не зовсім так.

Час цієї події визначається як момент проходження центру сонячного диска через точку весняного рівнодення, де екліптика перетинається з небесним екватором. Для астрономів ця точка має дуже важливе значення: вона є "нульовим пунктом" найважливішої системи небесних координат.

Весняне рівнодення не має фіксованої дати (через різницю між календарним і астрономічним роком) і щороку може зсуватися на декілька годин. Залежно від року воно може бути 19, 20 або 21 березня.

20 березня Сонце зійде точно на сході й зайде точно на заході, і рівно 12 годин воно перебуватиме над горизонтом, згодом 12 - під горизонтом.

Починаючи з дня весняного рівнодення, зміняться пори року за півкулями - у Південній настане астрономічна осінь, а в Північній - астрономічна весна, яка триватиме до літнього сонцестояння. Світловий день почне збільшуватися, а ніч - зменшуватися.

Традиції на весняне рівнодення

У народі цей день називають Сонцеворот. Саме від весняного рівнодення починається справжня весна - тане сніг, набухають бруньки, птахи повертаються з півдня. Одна з традицій - цього дня печуть печиво або булочки у вигляді птахів-жайворонків.

Булочки дарують дітям, щоб вони своє радістю зазивали весну. Крихти потрібно було розвіяти над полем, щоб був врожайний рік.

Молоді дівчата на рівнодення співали особливі пісні - веснянки, чоловіки розпалювали багаття - щоб стрибати через нього.

Що потрібно зробити в день весняного рівнодення

В такий день у хатах роблять прибирання та викидають увесь мотлох.

Приносять додому вербу, щоб вона розпустилася, а потім "вимітають" нею з дома все старе та негативне.

Гілочкою верби можна легенько постукати хвору людину - щоб вона швидше одужала.

Варто в цей день обов'язково помиритися з тим, з ким були у сварці

Закоханим варто в цей день побути разом - щоб почуття довго не згасали

Щоб позбутися дурних думок та тривог, слід записати все на папері, потім його спалити, а попіл розвіяти за вітром.

На рівнодення запалюють свічку й обходять усі кімнати в будинку - чиста вогняна енергія захистить простір від негативної енергетики.

У булочки ховають спеціальні "начинки": монетку - до достатку, вишеньку - до кохання, горошинку перцю - до труднощів.

На рівнодення завжди сняться віщі сни

На день весняного рівнодення можна скласти плани на рік вперед і ретельно записати свої цілі та бажання - так, начебто вони вже почали відбуватися

Що робити на рівнодення не можна