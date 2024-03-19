День весеннего равноденствия 2024: что нужно знать об этом дне

День весеннего равноденствия в этом году придет необычно рано - 20 марта. Одной из причин ученые называют 29 февраля, которое добавляется каждые 4 года, чтобы использовать накопившиеся дополнительные 6 часов. Следующие три года момент равноденствия будет каждый раз наступать на 6 часов позже.
Когда наступит весеннее равноденствие и что нужно знать об этом дне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использованы источники: DayToday, Календарь дат, Universe.
В этом году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 5:06 по киевскому времени. Принято считать, что в этот день световой день становится равным ночи, хотя на самом деле это не совсем так.
Время этого события определяется как момент прохождения центра солнечного диска через точку весеннего равноденствия, где эклиптика пересекается с небесным экватором. Для астрономов эта точка имеет совсем принципиальное значение: она является "нулевым пунктом" важнейшей системы небесных координат.
Весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты (из-за разницы между календарным и астрономическим годом) и каждый год может смещаться на несколько часов. В зависимости от года оно может быть 19, 20 или 21 марта.
20 марта Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, и ровно 12 часов оно будет находиться над горизонтом, впоследствии 12 – под горизонтом.
Начиная со дня весеннего равноденствия, сменятся времена года в полушариях - в Южной наступит астрономическая осень, а в Северной - астрономическая весна, которая продлится до летнего солнцестояния. Световой день начнет увеличиваться, а ночь - уменьшаться.
В народе этот день называли Солнцеворот. Именно с весеннего равноденствия начинается настоящая весна - тает снег, набухают почки, птицы возвращаются с юга. Одна из традиций - в этот день пекут печенье или булочки в виде птиц-жаворонков.
Булочки дарят детям, чтобы они своею радостью зазывали весну. Крошки нужно было развеять над полем, чтобы был урожайный год.
Молодые девушки на равноденствие пели особые песни - веснянки, мужчины разжигали костер - чтобы прыгать через него.
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