День весеннего равноденствия 2024: что нужно знать об этом дне

Когда придет весеннее равноденствие

В этом году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 5:06 по киевскому времени. Принято считать, что в этот день световой день становится равным ночи, хотя на самом деле это не совсем так.

Время этого события определяется как момент прохождения центра солнечного диска через точку весеннего равноденствия, где эклиптика пересекается с небесным экватором. Для астрономов эта точка имеет совсем принципиальное значение: она является "нулевым пунктом" важнейшей системы небесных координат.

Весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты (из-за разницы между календарным и астрономическим годом) и каждый год может смещаться на несколько часов. В зависимости от года оно может быть 19, 20 или 21 марта.

20 марта Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, и ровно 12 часов оно будет находиться над горизонтом, впоследствии 12 – под горизонтом.

Начиная со дня весеннего равноденствия, сменятся времена года в полушариях - в Южной наступит астрономическая осень, а в Северной - астрономическая весна, которая продлится до летнего солнцестояния. Световой день начнет увеличиваться, а ночь - уменьшаться.

Традиции на весеннее равноденствие

В народе этот день называли Солнцеворот. Именно с весеннего равноденствия начинается настоящая весна - тает снег, набухают почки, птицы возвращаются с юга. Одна из традиций - в этот день пекут печенье или булочки в виде птиц-жаворонков.

Булочки дарят детям, чтобы они своею радостью зазывали весну. Крошки нужно было развеять над полем, чтобы был урожайный год.

Молодые девушки на равноденствие пели особые песни - веснянки, мужчины разжигали костер - чтобы прыгать через него.

Что нужно сделать в день весеннего равноденствия

В такой день в домах делают уборку и выбрасывают весь хлам.

Приносят домой вербу, чтобы она распустилась, а затем "выметают" ею из дома все старое и отрицательное.

Веточкой вербы можно легонько постучать больного человека – чтобы он быстрее поправился.

Следует в этот день обязательно помириться с тем, с кем были в ссоре

Влюбленным стоит в этот день побыть вместе - чтобы чувства долго не угасали

Чтобы избавиться от глупых мыслей и тревог, следует записать все на бумаге, потом его сжечь, а пепел развеять по ветру.

На равноденствие зажигают свечу и обходят все комнаты дома - чистая огненная энергия защитит пространство от негативной энергетики.

В булочки прячут специальные "начинки": монетку – до изобилия, вишенку - к любви, горошинку перца - к трудностям.

На равноденствие всегда снятся вещие сны

На день весеннего равноденствия можно составить планы на год вперед и тщательно записать свои цели и желания - так, будто они уже начали происходить

Что делать на равноденствие нельзя