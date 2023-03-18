День весняного рівнодення 2023: як привернути щастя і достаток на цілий рік

Чому цей день особливий

Весняне рівнодення не має фіксованої дати - через різницю між календарним та астрономічним роком, і щорічно може зрушуватися на кілька годин. Проте у високосний рік все знову стає на свої місця.

Залежно від року Сонцеворот може бути 19, 20 чи 21 березня.

У понеділок 20 березня Сонце зійде точно на сході і зайде точно на заході, рівно 12:00 воно перебуватиме над горизонтом і 12 годин - "під горизонтом".

Також, починаючи з дня весняного рівнодення, зміняться пори року в півкулях: в Південному настане астрономічна осінь, а в Північному - астрономічна весна, яка триватиме до дня літнього сонцестояння.

Світловий день від моменту рівнодення почне збільшуватись, а ніч - зменшуватись.

У багатьох народів весняне рівнодення було початком Нового року. Цей момент служить відліком для важливих подій у різних релігіях, зокрема в юдаїзмі (Песах), християнстві (обчислення дати Великодня), ісламі (Навруз) тощо.

Традиції рівнодення

Колись в народі цей "перехід" називали Сонцеворот або Вербоносиця. Вважалося, що з цього дня хід весни вже не зупинити. Птахи повертаються з півдня, і на честь цього пекли булочки або печиво у формі жайворонків.

Дівчата в день весняного рівнодення співали пісні-веснянки, а хлопці розпалювали багаття - через них стрибали самі та водили худобу, щоб не хворіти.

Обов'язково зробіть це в День рівнодення:

поприбирайте мотлох, викиньте сміття,

принесіть гілочку вербу і символічно виметіть нею все старе і негативне,

легенько побийте хворого (якщо є такий в домі) гілочкою, щоб вигнати хворобу,

помиріться з тими, з ким були у сварці,

закоханим треба провести цей день разом, щоб почуття довго не згасали,

обов'язково загадайте бажання - воно матиме особливу силу.

попрощайтеся з негативними думками та помиріться з рідними

Що не можна робити у Сонцеворот

Заборонено злитися та сваритися; залишати бруд і безлад у домі; відкладати гроші на чорний день; садити вербу; лягати спати надто пізно - інакше лиха не оминути.

Як привернути удачу, кохання і добробут

Вважається, що у перші 12 днів після рівнодення можна запрограмувати цілий рік за допомогою спеціального ритуалу.

Візьміть чистий аркуш паперу, червону ручку і такого ж кольору конверт. Напишіть на аркуші 7 бажань, покладіть в конверт і лишіть на 12 днів.

Через цей час зачитайте написане вголос, і сховайте записку в надійному місці. Вважається, що загадане здійсниться протягом року.