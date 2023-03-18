День весеннего равноденствия 2023: как привлечь счастье и достаток на целый год

Почему этот день особенный

Весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты - из-за разницы между календарным и астрономическим годом, и ежегодно может сдвигаться на несколько часов. Однако в високосный год все снова становится на свои места.

В зависимости от года Солнцеворот может быть 19, 20 или 21 марта.

В понедельник 20 марта Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, ровно 12 часов оно будет находиться над горизонтом и 12 часов – "под горизонтом".

Также, начиная со дня весеннего равноденствия, сменятся времена года в полушариях: в Южном наступит астрономическая осень, а в Северном - астрономическая весна, которая продлится до дня летнего солнцестояния.

Световой день с момента равноденствия начнет увеличиваться, а ночь - уменьшаться.

У многих народов весеннее равноденствие было началом Нового года. Этот момент служит отсчетом для важных событий в различных религиях, в частности в иудаизме (Песах), христианстве (вычисление даты Пасхи), исламе (Навруз) и т. д.

Традиции равноденствия

Когда-то в народе этот "переход" называли Солнцеворот или Вербоносица. Считалось, что с этого дня ход весны не остановить. Птицы возвращаются с юга, и в честь этого пекли булочки или печенье в форме жаворонков.

Девушки в день весеннего равноденствия пели песни-веснянки, а парни разжигали костры - через них прыгали сами и водили скот, чтобы не болеть.

Обязательно сделайте это в День равноденствия:

уберите хлам, выбросьте мусор,

принесите веточку вербы и символически выметите ею все старое и негативное,

легонько побейте больного (если есть такой в доме) веточкой, чтобы изгнать болезнь,

помиритесь с теми, с кем были в ссоре,

влюбленным нужно провести этот день вместе, чтобы чувства долго не угасали,

обязательно загадайте желание - оно будет иметь особую силу.

попрощайтесь с отрицательными мыслями и помиритесь с родными

Что нельзя делать в Солнцеворот

Запрещено злиться и ссориться; оставлять грязь и беспорядок в доме; откладывать деньги на черный день; сажать вербу; ложиться спать слишком поздно - иначе беды не избежать.

Как привлечь удачу, любовь и благополучие

Считается, что первые 12 дней после равноденствия можно запрограммировать целый год с помощью специального ритуала.

Возьмите чистый лист бумаги, красную ручку и того же цвета конверт. Напишите на листе 7 желаний, положите в конверт и оставьте на 12 дней.

Через это время зачитайте написанное вслух и спрячьте записку в надежном месте. Считается, что загаданное свершится в течение года.