День весеннего равноденствия 2023: как привлечь счастье и достаток на целый год

День весеннего равноденствия 2023 года выпадает на 20 марта. Именно в это время день будет равен ночи - событие, которое в народе когда-то называли Солнцеворот, или Вербоносица.
Что нужно сделать в этот день, чтобы привлечь счастье, удачу и изобилие на целый год - узнайте в материале Styler ниже.
Весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты - из-за разницы между календарным и астрономическим годом, и ежегодно может сдвигаться на несколько часов. Однако в високосный год все снова становится на свои места.
В зависимости от года Солнцеворот может быть 19, 20 или 21 марта.
В понедельник 20 марта Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, ровно 12 часов оно будет находиться над горизонтом и 12 часов – "под горизонтом".
Также, начиная со дня весеннего равноденствия, сменятся времена года в полушариях: в Южном наступит астрономическая осень, а в Северном - астрономическая весна, которая продлится до дня летнего солнцестояния.
Световой день с момента равноденствия начнет увеличиваться, а ночь - уменьшаться.
У многих народов весеннее равноденствие было началом Нового года. Этот момент служит отсчетом для важных событий в различных религиях, в частности в иудаизме (Песах), христианстве (вычисление даты Пасхи), исламе (Навруз) и т. д.
Когда-то в народе этот "переход" называли Солнцеворот или Вербоносица. Считалось, что с этого дня ход весны не остановить. Птицы возвращаются с юга, и в честь этого пекли булочки или печенье в форме жаворонков.
Девушки в день весеннего равноденствия пели песни-веснянки, а парни разжигали костры - через них прыгали сами и водили скот, чтобы не болеть.
Запрещено злиться и ссориться; оставлять грязь и беспорядок в доме; откладывать деньги на черный день; сажать вербу; ложиться спать слишком поздно - иначе беды не избежать.
Считается, что первые 12 дней после равноденствия можно запрограммировать целый год с помощью специального ритуала.
Возьмите чистый лист бумаги, красную ручку и того же цвета конверт. Напишите на листе 7 желаний, положите в конверт и оставьте на 12 дней.
Через это время зачитайте написанное вслух и спрячьте записку в надежном месте. Считается, что загаданное свершится в течение года.
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