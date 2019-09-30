День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: что сегодня категорически нельзя делать

День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии отмечают 30 сентября (Фото: коллаж РБК-Украина)

Сегодня в Украине отмечают именины святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. История праздника, все приметы, обряды и запреты - на Styler

День памяти Веры, Надежды, Любови и их матери Софии является большим христианским праздником, в который православные чтят память святых мучениц, не поддавшихся на уговоры поклониться языческим идолам перед угрозой жестоких пыток и смерти. Именины праведниц традиционно отмечаются в последний день первого осеннего месяца - 30 сентября. В народе у праздника есть и другое название - Всесветные бабьи именины, и проводятся они с особыми обрядами и сопровождаются некоторыми правилами и запретами.

Римские мученицы, которые жили во II веке, считаются покровительницами всех женщин.

Святая мать София и ее дочери Вера, Надежда и Любовь. Западная Украина. XVIII век (Фото из открытых источников)

Как гласят церковные предания, вдова София (что означает премудрость) назвала своих дочерей именами трех главных христианских добродетелей (на древнегреческом имена звучали как Пистис - Πίστις, Элпис - Ἐλπὶς и Агапи - Ἀγάπη). Женщина открыто воспитывала девочек в христианской вере. Когда слух об этом достиг императора Адриана, тот решил сначала подарками, затем уговорами, и наконец грозными угрозами заставить их отречься от своей веры.

В 137 году девочки подверглись зверским истязаниям, но не отступили от Бога, и в итоге римский император приказал их обезглавить. Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любови только 9. По легенде, во время пыток младшей девочки с неба сошла Божья благодать и осушила росой огонь в печи, а искры из нее оставили ожоги на теле самого императора. В своем неистовстве Адриан заставил Софию смотреть на пытки и казнь, и после оставил ее в живых.

Женщина похоронила останки дочерей и осталась сидеть возле могилы, непрерывно молясь. На третий день она скончалась.

Церковь причислила Софию вместе с дочерьми к лику святых. Мощи мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе в церкви Эшо.

Церковь Эшо под Страсбургом, где покоятся мощи Святой Софии (Фото из открытых источников)

Обряды и запреты на праздник

Наши предки 30 сентября на именинах святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии устраивали женам, матерям и дочерям праздничный день и сами выполняли всю работу. Так, трудиться женщинам строго запрещалось - это считалось грехом и могло лишить "трудоголиков" покровительства мучениц, сулило несчастье.

Женщины в этот праздник должны были начинать день с такого обряда - с самого утра как можно больше выплакаться - тогда по поверьям весь год не будет причин лить слезы, и нынешний плачь способен залечить раны душевные и телесные, отвести от себя и всех домочадцев возможный сглаз и наговоры лихих людей. Кроме того, рыдания должны были укрепить любовь и верность мужей, а женихов - сблизить с девушками. Этот обряд считали самым мощным оберегом.

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 30 сенября считается женским праздником (Иллюстративное фото: olgaserebrennikova.ru)

День оканчивался вечерними гуляниями. На них парни устраивали смотрины девушкам, а те на святках выбирали своего суженого.

К слову, еще один запрет на Всесветные бабьи именины касается сватовства и свадеб в этот день. Верили, что на праздник построение нового союза не принесет счастья, и выбирали для этого другую дату.

Было также принято в день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в церкви ставить две свечи перед образом Иисуса Христа, а третью несли домой и ставили в праздничный коровай, читали над ним молитвы о благополучии в семье, а затем угощали близких.

Главные приметы в день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии:

Если в этот день гремит гром - значит зима будет поздняя, а осень сохранится теплая;

Если на праздник видно в небе, как улетают стаи журавлей, значит уже на Покрову придет мороз;

Сухая погода на именины святых мучениц означала позднюю зиму, а дождливая - раннюю весну.

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