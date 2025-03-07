День Венери, брехні й перевірок на міцність. Що обіцяє астропрогноз на сьогодні і які справи краще перенести

У п'ятницю, 7 березня, астрологічна погода буде непростою. Втім, окрім негативу й перевірок на міцність також будуть вдали можливості, завдяки яким можна втілити бажане у життя.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на цю п'ятницю, 7 березня.

Прогноз астропогоди на сьогодні

"Стресовий період, критичний день, енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам, провокаціям. Проявлені егоїзм і гординя призведуть до плачевних наслідків. Можливе невезіння, отримання поганих новин. Не проявляйте негативні емоції", - попередила Соловйова.

"Неправильне використання енергії призведе до погіршення здоров’я. Найкращий захист - духовна гармонія та рівновага. Трансформуйте свої страхи на позитивні якості за допомогою методів психокорекції. Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею. Пробачайте тих, хто вас образив", - додала вона.

Окрім цього, 7 березня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Але через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею", - нагадала експерт.

"На ретро Венері можна аналізувати свої взаємини (романтичні, ділові, дружні), щоб вивести їх на принципово новий рівень, вирішувати питання минулих взаємин, якщо вони нагадують про себе, і позбавлятися накопичених образ, проводити ревізію гардероба та аксесуарів, наводити лад у гаманці, займатись творчістю, купляти речі на розпродажах, за акціями та знижками, а також - антикваріат", - також розповіла вона.

Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах.

Окрім цього, до 9 березня Юпітер знаходиться у руйнівному градусі Близнюків. Такий градус може "притягувати" обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство.

Саме тому не варто довіряти тим, хто на це заслуговує. А ще не варто ставити себе у залежність від оточуючих.

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