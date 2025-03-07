День Венеры, лжи и проверок на прочность. Что обещает астропрогноз на сегодня и какие дела лучше перенести

В пятницу, 7 марта, астрологическая погода будет непростой. Впрочем, кроме негатива и проверок на прочность также будут удачные возможности, благодаря которым можно воплотить желаемое в жизнь.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на эту пятницу, 7 марта.

Прогноз астропогоды на сегодня

"Стрессовый период, критический день, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам, провокациям. Проявленные эгоизм и гордыня приведут к плачевным последствиям. Возможно невезение, получение плохих новостей. Не проявляйте негативные эмоции", - предупредила Соловьева.

"Неправильное использование энергии приведет к ухудшению здоровья. Лучшая защита - духовная гармония и равновесие. Трансформируйте свои страхи в положительные качества с помощью методов психокоррекции. Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинной работой. Прощайте тех, кто вас обидел", - добавила она.

Кроме этого, 7 марта - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Но из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: крупные финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - напомнила эксперт.

"На ретро Венере можно анализировать свои взаимоотношения (романтические, деловые, дружеские), чтобы вывести их на принципиально новый уровень, решать вопросы прошлых отношений, если они напоминают о себе, и избавляться от накопленных обид, проводить ревизию гардероба и аксессуаров, наводить порядок в кошельке, заниматься творчеством, покупать вещи на распродажах, по акциям и скидкам, а также - антиквариат", - также рассказала она.

Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях.

Кроме этого, до 9 марта Юпитер находится в разрушительном градусе Близнецов. Такой градус может "притягивать" обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость.

Именно поэтому не стоит доверять тем, кто этого заслуживает. А еще не стоит ставить себя в зависимость от окружающих.

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