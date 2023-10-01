День вчителя 2023: гарні листівки та душевні привітання у віршах

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають день працівників освіти. Тому заведено вітати усіх знайомих педагогів, щоб віддячити їм за роботу!
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання з цим професійним святом.
Дорогі наші вчителі! Вітаємо вас з вашим професійним днем! Ми прекрасно розуміємо, наскільки вам важко і на які жертви іноді доводиться йти. Але ми бажаємо вам безмежного терпіння і життєвих сил!
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Вітаємо наших найкращих та найдобріших вчителів з професійним святом! Хай вам ніколи не вривається терпець, а учні не змушують зайвий раз дратуватись! Хай у році буде чимало сонячних днів, які надихатимуть та приноситимуть радість! Бажаємо вам здоров'я, наснаги, запалу до роботи та невичерпної любові, яку ви щодня даруєте дітям!
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Грандіозного особистого успіху, фінансової стабільності, досягнення цілей. Нехай життя буде наповнене змістом на будь-якому етапі, нехай всі потреби будуть успішно реалізовані й завжди буде здоровий глузд.
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Вітаємо з Днем вчителя! Від щирого серця дякуємо Вам за цю почесну і шановну працю. Дякую за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а Ваша доброта - в наших серцях.
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Кожен проведений вами урок - це маленьке життя, завжди цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному диханні. І в цей золотий осінній день ми вам бажаємо завжди залишатися на тій педагогічній вершині, якої ви досягли, і вище якої не буває. Нехай вас цінують не тільки вдячні учні, а й керівництво.
Є професія у світі -
Серце віддавати дітям!
Серце вчителя безкрає,
Як би він його не краяв.
Тому гідний вчитель шани.
Так! Любові і пошани
За роботу непросту
І за те, що я росту!
Хай же вистачить терпіння
Передати нам уміння.
А за працю вашу діти
Щиро вам дарують квіти!
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Учителем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорить...
Учитель лише той, хто вміє чути,
Окрилити, навчити і любить.
Тендітну душу ласкою зігріти
І добротою ниву засівать,
Безмежно, щиро цілий світ любити
І дітям усього себе віддать.
***
Хай радість приносить кожний дзвінок,
Що кличе у затишний клас на урок.
Хай в серці гордість за учнів бринить,
Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!
Натхнення безмежного Вам у цій справі,
Хай будні робочі будуть яскраві.
Діяльність хай Ваша триває століття!
***
Як мати до діток,
Як сонце до квіток,
Горнулась до класу вона.
І гарна, і люба,
І мила, і тиха
Учителька перша моя!..
Добріша, ніж фея,
Миліша, ніж мрія,
Світліша від сонця вона!..
У світі єдина,
У серці одна -
Учителька перша моя!
***
Вчитель - геройська це професія!
Не вірите? Думаєте, це весело?
Та це важче, ніж орати, воювати
І будувати! Ніж міст або рейки підірвати!
Ніж впоратися в Африці з шаленим левом!
Ніж впоратися в Арктиці з тріснутим льодом!
Бажаємо, вчителю, вам море терпіння!
А ми випробуємо його, безсумнівно.
Якщо ви ще не привітали вчителів, тоді ми розповідали, як оригінально це зробити.
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