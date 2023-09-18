День учителя 2023: коли вітати педагогів та як правильно це зробити

Традиційно День учителя відзначають у першу неділю жовтня. Цьогоріч вона припадає на перше число, але вітати педагогів заведено напередодні свята - у п'ятницю. Тож у школярів залишилось зовсім мало часу, аби встигнути приготувати сюрприз для улюбленого педагога.

Про те, звідки походить традиція відзначати День учителя та як його святкувати у цьому році, читайте у матеріалі STYLER РБК-Україна.

Як з'явилось це свято

Вперше День учителя відсвяткували у 1947 році у Бразилії. Однак тоді це не було неофіційним святом. Його почали відзначати на державному рівні лише у 1963 році. Щоправда, у Бразилії цей день святкують 15 жовтня.

А в США це свято започаткували у 1953 році. Історія його появи доволі цікава. Одного дня у руки Елеонори Рузвельт, дружини тодішнього американського президента, потрапив лист від вчительки. Вона просила очільника штатів звернути увагу на педагогів. Це підштовхнуло керівництво країни до започаткування Дня вчителя.

У Китаї це свято входить у трійку державних і вважається дуже великим, оскільки професія вчителя у цій країні є дуже шановною й почесною. Відзначають його 8 листопада.

В Україні офіційно День вчителя почали святкувати з 1994 року. Його зафіксували Указом Президента і визначили дату - перша неділю жовтня. Варто зазначити, що цьому передувало те, що в цьому ж році ЮНЕСКО затвердила 5 жовтня міжнародним святом - Днем учителя. З того часу його відзначають у понад 100 країнах.

Які нововведення пропонують запровадити щодо святкування

Напередодні 1 вересня батьки школярів та навіть педагоги закликали учнів не нести на свято квіти - краще ці кошти направити на допомогу ЗСУ. Адже завдяки донатам перемога стає ближчою.

До акції долучилось багато шкіл та ліцеїв по всій Україні. Скоріш за все таку ініціативу підтримають і для святкування Дня учителя.

Цьогоріч школярів закликають замість витрат на квіти для вчителів направити ці гроші на допомогу ЗСУ (фото: Freepik)

Як креативно привітати вчителя

Фотокнига зі світлинами з класом стане чудовим подарунком для улюбленого педагога. Для неї бажано підібрати різнотипні фото, а також із різних навчальних років, аби було видно, як змінився вчитель і як подорослішали діти.

Сертифікат на покупки у книгарні. Усі вчителі люблять книги, але не завжди учні знають, яку саме книгу хотів би отримати педагог у подарунок. Тож найкращим виходом стане сертифікат. Тим паче, що це і корисний подарунок, і доволі бюджетний.

Зробіть відеопривітання. В інтернеті є багато варіантів таких привітань, тож можна підгледіти ідею. Не варто у нього вставляти картинки - краще додайте різноманітні фото вчителя. Також вийде емоційно, якщо кожен учень із класу коротенько привітає вчителя на камеру. Якщо школярам важко самим придумати "сюжет" для такого відео, варто попросити допомоги у старшокласників чи батьків.

Лампа для ґаджета. Не такий креативний подарунок, як попередній варіант, зате дуже корисний. Вчителі багато проводять часу за ґаджетами, щоб підготуватися до уроків. Спеціальна лампа зробила б цей процес комфортнішим, оскільки не потрібно було б напружувати очі.