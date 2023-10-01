День учителя 2023: красивые открытки и душевные поздравления в стихах

Приветствие в прозе

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с вашим профессиональным днем! Мы прекрасно понимаем, насколько вам тяжело и на какие жертвы иногда приходится идти. Но мы желаем вам безграничного терпения и жизненных сил!

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Поздравляем наших лучших и хороших учителей с профессиональным праздником! Пусть вам никогда не врывается терпение, а ученики не заставляют лишний раз раздражаться! Пусть в году будет немало солнечных дней, которые будут вдохновлять и радовать! Желаем вам здоровья, воодушевления, страсти к работе и неисчерпаемой любви, которую вы каждый день дарите детям!

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Грандиозного личного успеха, финансовой устойчивости, достижения целей. Пусть жизнь будет наполнена содержанием на любом этапе, пусть все потребности будут успешно реализованы и всегда будет здравым смыслом.

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Поздравляем с Днем учителя! От всего сердца благодарим Вас за этот почетный и уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта - в наших сердцах.

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Каждый проведенный вами урок - это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться на той педагогической вершине, которой вы достигли и выше которой не бывает. Пусть вас ценят не только благодарные учащиеся, но и руководство.

Приветствие в стихах

Є професія у світі -

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так! Любові і пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю вашу діти

Щиро вам дарують квіти!

***

Учителем не кожен може бути,

Не кожне серце вміє говорить...

Учитель лише той, хто вміє чути,

Окрилити, навчити і любить.

Тендітну душу ласкою зігріти

І добротою ниву засівать,

Безмежно, щиро цілий світ любити

І дітям усього себе віддать.

***

Хай радість приносить кожний дзвінок,

Що кличе у затишний клас на урок.

Хай в серці гордість за учнів бринить,

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!

Натхнення безмежного Вам у цій справі,

Хай будні робочі будуть яскраві.

Діяльність хай Ваша триває століття!

***

Як мати до діток,

Як сонце до квіток,

Горнулась до класу вона.

І гарна, і люба,

І мила, і тиха

Учителька перша моя!..

Добріша, ніж фея,

Миліша, ніж мрія,

Світліша від сонця вона!..

У світі єдина,

У серці одна -

Учителька перша моя!

***

Вчитель - геройська це професія!

Не вірите? Думаєте, це весело?

Та це важче, ніж орати, воювати

І будувати! Ніж міст або рейки підірвати!

Ніж впоратися в Африці з шаленим левом!

Ніж впоратися в Арктиці з тріснутим льодом!

Бажаємо, вчителю, вам море терпіння!

А ми випробуємо його, безсумнівно.

Красивые поздравления в картинках