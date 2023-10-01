День вчителя 2023: гарні листівки та душевні привітання у віршах

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають день працівників освіти. Тому заведено вітати усіх знайомих педагогів, щоб віддячити їм за роботу!

Привітання у прозі

Дорогі наші вчителі! Вітаємо вас з вашим професійним днем! Ми прекрасно розуміємо, наскільки вам важко і на які жертви іноді доводиться йти. Але ми бажаємо вам безмежного терпіння і життєвих сил!

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Вітаємо наших найкращих та найдобріших вчителів з професійним святом! Хай вам ніколи не вривається терпець, а учні не змушують зайвий раз дратуватись! Хай у році буде чимало сонячних днів, які надихатимуть та приноситимуть радість! Бажаємо вам здоров'я, наснаги, запалу до роботи та невичерпної любові, яку ви щодня даруєте дітям!

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Грандіозного особистого успіху, фінансової стабільності, досягнення цілей. Нехай життя буде наповнене змістом на будь-якому етапі, нехай всі потреби будуть успішно реалізовані й завжди буде здоровий глузд.

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Вітаємо з Днем вчителя! Від щирого серця дякуємо Вам за цю почесну і шановну працю. Дякую за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а Ваша доброта - в наших серцях.

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Кожен проведений вами урок - це маленьке життя, завжди цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному диханні. І в цей золотий осінній день ми вам бажаємо завжди залишатися на тій педагогічній вершині, якої ви досягли, і вище якої не буває. Нехай вас цінують не тільки вдячні учні, а й керівництво.

Привітання у віршах

Є професія у світі -

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так! Любові і пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю вашу діти

Щиро вам дарують квіти!

***

Учителем не кожен може бути,

Не кожне серце вміє говорить...

Учитель лише той, хто вміє чути,

Окрилити, навчити і любить.

Тендітну душу ласкою зігріти

І добротою ниву засівать,

Безмежно, щиро цілий світ любити

І дітям усього себе віддать.

***

Хай радість приносить кожний дзвінок,

Що кличе у затишний клас на урок.

Хай в серці гордість за учнів бринить,

Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!

Натхнення безмежного Вам у цій справі,

Хай будні робочі будуть яскраві.

Діяльність хай Ваша триває століття!

***

Як мати до діток,

Як сонце до квіток,

Горнулась до класу вона.

І гарна, і люба,

І мила, і тиха

Учителька перша моя!..

Добріша, ніж фея,

Миліша, ніж мрія,

Світліша від сонця вона!..

У світі єдина,

У серці одна -

Учителька перша моя!

***

Вчитель - геройська це професія!

Не вірите? Думаєте, це весело?

Та це важче, ніж орати, воювати

І будувати! Ніж міст або рейки підірвати!

Ніж впоратися в Африці з шаленим левом!

Ніж впоратися в Арктиці з тріснутим льодом!

Бажаємо, вчителю, вам море терпіння!

А ми випробуємо його, безсумнівно.

Красиві привітання в картинках