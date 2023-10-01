День учителя 2023: красивые открытки и душевные поздравления в стихах
Сегодня, 1 октября, в Украине отмечают день работников образования. Поэтому принято поздравлять всех знакомых педагогов, чтобы отблагодарить их за работу!
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления с этим профессиональным праздником.
Приветствие в прозе
Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с вашим профессиональным днем! Мы прекрасно понимаем, насколько вам тяжело и на какие жертвы иногда приходится идти. Но мы желаем вам безграничного терпения и жизненных сил!
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Поздравляем наших лучших и хороших учителей с профессиональным праздником! Пусть вам никогда не врывается терпение, а ученики не заставляют лишний раз раздражаться! Пусть в году будет немало солнечных дней, которые будут вдохновлять и радовать! Желаем вам здоровья, воодушевления, страсти к работе и неисчерпаемой любви, которую вы каждый день дарите детям!
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Грандиозного личного успеха, финансовой устойчивости, достижения целей. Пусть жизнь будет наполнена содержанием на любом этапе, пусть все потребности будут успешно реализованы и всегда будет здравым смыслом.
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Поздравляем с Днем учителя! От всего сердца благодарим Вас за этот почетный и уважаемый труд. Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Ваши слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша доброта - в наших сердцах.
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Каждый проведенный вами урок - это маленькая жизнь, всегда интересная и познавательная, которая проходит на одном дыхании. И в этот золотой осенний день мы вам желаем всегда оставаться на той педагогической вершине, которой вы достигли и выше которой не бывает. Пусть вас ценят не только благодарные учащиеся, но и руководство.
Приветствие в стихах
Є професія у світі -
Серце віддавати дітям!
Серце вчителя безкрає,
Як би він його не краяв.
Тому гідний вчитель шани.
Так! Любові і пошани
За роботу непросту
І за те, що я росту!
Хай же вистачить терпіння
Передати нам уміння.
А за працю вашу діти
Щиро вам дарують квіти!
***
Учителем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорить...
Учитель лише той, хто вміє чути,
Окрилити, навчити і любить.
Тендітну душу ласкою зігріти
І добротою ниву засівать,
Безмежно, щиро цілий світ любити
І дітям усього себе віддать.
***
Хай радість приносить кожний дзвінок,
Що кличе у затишний клас на урок.
Хай в серці гордість за учнів бринить,
Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить!
Натхнення безмежного Вам у цій справі,
Хай будні робочі будуть яскраві.
Діяльність хай Ваша триває століття!
***
Як мати до діток,
Як сонце до квіток,
Горнулась до класу вона.
І гарна, і люба,
І мила, і тиха
Учителька перша моя!..
Добріша, ніж фея,
Миліша, ніж мрія,
Світліша від сонця вона!..
У світі єдина,
У серці одна -
Учителька перша моя!
***
Вчитель - геройська це професія!
Не вірите? Думаєте, це весело?
Та це важче, ніж орати, воювати
І будувати! Ніж міст або рейки підірвати!
Ніж впоратися в Африці з шаленим левом!
Ніж впоратися в Арктиці з тріснутим льодом!
Бажаємо, вчителю, вам море терпіння!
А ми випробуємо його, безсумнівно.
Красивые поздравления в картинках
Если вы еще не поздравили учителей, мы рассказывали, как оригинально это сделать.
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