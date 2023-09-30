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День вчителя 2023: фільми про життя педагогів для приємного перегляду

Найкращі фільми про вчителів (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

Вчителі грають велику роль при формуванні особистості дітей. Вони можуть закласти правильні цінності, принципи, навчити поводитись у великому колективі гідно та вплинути на подальше життя.

РБК-Україна (проект Styler) з нагоди Дня вчителя підготувало список найкращих та різножанрових, на наш погляд, фільмів про викладачів.

Небезпечні думки 

У центрі сюжету постає автобіографічна історія Луенн Джонсон - вона була морською піхотинкою, але після відставки присвятила своє життя освіті. Вона навчала дітей з малозабезпечених сімей. 

 

Вчитель на заміну 

Це історія Генрі Барта, який отримує тимчасову роботу у проблемній школі. Тут викладачі на постійній основі стикаються з невдячністю і нерозумінням з боку своїх учнів.

 

Імператорський клуб 

Історія про давню помилку вчителя з античної історії і про те, наскільки це впливає на життя учнів. Фільм про приватну школу із дуже аристократичним вчителем.

 

Письменники свободи 

У фільмі показана історія однієї проблемної школи, де викладає англійську молода вчителька Ерін Грюель. Тут вчаться підлітки різних рас, вони мешкають у небезпечному району міста,  ненавидять інших, а, отже, ненавидять один одного.  Але Ерін не збирається залишити все як є, вона починає власну боротьбу за об’єднання цих дітей і у неї в запасі є дуже незвичайні методи.

 

Посмішка Мона Лізи 

Сюжет історії розгортається коло американського жіночого коледжу, звідки випускаються освічені й елегантні дами, щоправда, тільки для того, щоб стати комусь гарною дружиною. 

Але все змінюється, коли в коледжі з’являється викладач історії мистецтв Енн Уотсон з новими думками, яка власним прикладом показує своїм юним протеже, що світ не зійшовся клином на шлюбі і материнстві, що жінка - теж людина і має своє право на багато речей. 

 

Спілка мертвих поетів 

Цей фільм розповідає історію молодого вчителя англійської мови, який змінює життя своїх учнів, та навчає їх думати самостійно і  жити повноцінним життям, не втрачаючи можливостей на гарне і світле майбутнє.

 

Перед класом 

У центрі сюжету постає хлопець з синдром Туретта виражений настільки, що його постійно виганяють з кафе, кінотеатрів та інших закладів, бо він заважає іншим, дратує їх своїми звуками та здається людям дивакуватим і навіть ненормальним. 

 Вчителі у школі змушують хлопця відсідати спиною до класу, бо вважають, що він зриває уроки. Тож, коли він виріс, то захотів стати вчителем, якого ніколи не мав - який зрозуміє і приймає тебе таким, як ти є. 

 

Раніше ми писали День учителя 2023: коли вітати педагогів.

А також розповідали про найкращі привітання для педагогів у віршах, прозі та СМС.

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