День вчителя 2023: найкращі привітання для педагогів у віршах, прозі та СМС

1 жовтня в Україні відзначають день працівників освіти. Тому обов'язково привітайте своїх вчителів, вихователів, викладачів і педагогів!

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найщиріші привітання зі святом у віршах, прозі та картинках.

Привітання з днем вчителя у віршах

Вчитель! Скільки сили треба,

Щоб навчити нас усіх,

І терпіння, і бажання,

І надій, і сподівання.

Вчитель наш - найкращий у світі,

Допоможе в хвилину важку,

І нехай тільки посмішки й квіти,

Він знайде на своєму шляху.

***

З Днем вчителя ми вас вітаємо,

Легкої праці вам бажаємо!

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час!

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло, щоб все завжди рівненько.

Щоб всі студенти вас поважали,

Приємні спогади лишали!

***

Вітаю вас, колеги вчителі!

Попереду хай ждуть роки хороші,

Життя приносить успіх, щастя, гроші,

Найкращих учнів, відпочинок на Балі...

Хай кожен з нас бажання втілить свої,

Здоров'я всім, натхнення і любові!

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров'я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

Привітання в прозі

Ви є не тільки вчителем, але і другом, підтримкою та прикладом для наших дітей. Ваша здатність знайти індивідуальний підхід до кожного учня - це по-справжньому вражає. Дякуємо вам за вашу цілеспрямованість, терпіння та велику любов до вашої роботи. Бажаємо вам відчувати силу та натхнення кожного дня вашої педагогічної кар'єри, а також здоров'я, щастя та радості!

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З Днем працівника освіти! Бажаємо завжди залишатися найкращим учителем у світі, найщасливішою людиною у світі. Нехай і в класі, і в учительських справах, і в житті буде ідеальний порядок.

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З Днем вчителя! Від душі хочу побажати синього моря надій, бездонного океану щастя, що клекоче устану, водоспаду успіху, чистого озера кохання та річки удачі, що ніколи не змінює свого напряму. Нехай Ваші старання завжди приносять плоди, нехай викладання завжди буде Вам тільки на радість.

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Зі святом! Бажаю, щоб увесь світ вами захоплювався та цінував вашу працю, щоб усьому світу ви дарували великі знання та радісні посмішки. Нехай кожен день відбувається вдало, нехай викладання завжди залишається улюбленою справою, нехай на вашому шляху на щастя не буде перешкод!

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З Днем вчителя. Бажаю здібних та талановитих учнів, гідних перемог та нагород у житті. Нехай усе, за що вам доводиться боротися і все, чого прагне ваше серце, неодмінно приходить у ваше життя. Здоров'я вам, всіх добрих благ, затишку в будинку, поваги в колективі та щастя в душі.

Картинки для привітань